중기부, 금융지원 유공자 공개 모집…총 77점 정부 포상

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'중소벤처기업 금융지원상' 접수

정책금융 브로커 예방 포상 확대

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 중소기업과 소상공인 금융애로 해소, 상생금융 확산 등에 기여한 금융 유공자를 발굴하는 포상을 추진한다. 올해는 정책금융 불법 브로커 예방 분야 포상도 확대할 계획이다.

중소벤처기업부는 '제31회 중소벤처기업 금융지원상' 포상 후보자를 29일부터 7월 3일까지 공개 모집한다고 29일 밝혔다.

중소벤처기업 금융지원상은 중소기업과 소상공인 금융 지원을 통해 경제 활성화와 민생 안정에 기여한 금융기관 임직원 등을 포상하는 제도다. 올해로 31회째를 맞았다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] 2023.04.19 victory@newspim.com

중기부는 올해 포상에서 중동전쟁 등으로 어려움을 겪는 중소기업·소상공인 지원 사례를 적극 발굴할 계획이다. 특히 정책금융 신청 과정에서 허위 서류 작성이나 정책금융기관 직원 사칭, 부당 보험영업 등을 하는 불법 브로커 행위를 예방한 유공자 포상을 확대한다.

'중소벤처기업·소상공인 정책금융 제3자 부당개입 예방' 분야 포상 규모는 지난해 3~5점 수준에서 올해 5~7점 수준으로 늘린다. 정책자금 집행 과정의 투명성과 공정성을 높인 공로자를 적극 격려하겠다는 취지다.

올해 총 포상 규모는 정부포상과 장관표창 등을 포함해 총 77점 규모다. 이 가운데 훈·포장과 대통령표창, 국무총리표창 등 정부포상 12점은 오는 9월 행정안전부 협의를 거쳐 최종 확정된다.

포상 신청과 추천 접수는 6월 15일부터 7월 3일까지 진행된다. 이후 공적 평가와 대국민 공개검증, 공적심사위원회 심사 등을 거쳐 오는 12월 시상할 예정이다.

한성숙 중기부 장관은 "어려운 경제 여건 속에서도 중소기업과 소상공인의 금융애로 해소를 위해 현장에서 노력한 유공자를 적극 발굴할 계획"이라며 "이번 금융지원상을 통해 상생금융과 현장 중심 정책금융 문화가 더욱 확산되기를 기대한다"고 강조했다.

rang@newspim.com