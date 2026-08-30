W컨셉, 가을 수요 급증에 '어텀 런웨이' 기획전

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 패션 플랫폼 W컨셉이 처서 이후 가을 시즌 상품 수요가 급증하면서 '어텀 런웨이(AUTUMN RUNWAY)' 기획전을 연다고 30일 밝혔다.

어텀 런웨이 기획전 포스터. [사진= W컨셉]

W컨셉이 지난 8월 23일부터 28일까지 데이터를 분석한 결과, 가을 의류 거래액이 직전 주(8월 18일~22일) 대비 30% 증가했다. 품목별로는 니트가 85% 늘어 가장 높은 신장률을 보였고 미들힐 40%, 토트백 35%, 아우터 20% 순으로 거래액이 증가했다.

이번 가을 시즌에는 여유롭고 성숙한 이미지를 강조하는 '어른 여자' 스타일링이 핵심 트렌드로 부상하며 레더 재킷, 스웨이드 점퍼, H라인 롱스커트, 브이넥 니트, 토트백 수요가 늘었다. 포인트 컬러로는 레드, 버건디, 플럼이 주목받고 있다.

W컨셉은 13일까지 '어텀 런웨이' 기획전을 열고 니트웨어, 아우터, 미들힐 등 가을 핵심 카테고리 상품을 선보인다. 오늘의 브랜드 포커스 코너에서는 시야쥬, 모한, 틸아이다이, 아디다스 등의 신상품을 소개하며, 24시간 한정 특가와 신규 입점 브랜드를 소개하는 뉴태그 앵콜세일 등의 혜택도 제공한다. 행사 기간에는 최대 300만원의 대한항공 기프트카드를 증정하는 베스트 쇼퍼 챌린지와 최대 30% 할인 쿠폰팩도 진행한다.

이지현 W컨셉 온사이트마케팅팀장은 "입추와 처서 이후 아우터와 니트 등 가을 아이템 수요가 빠르게 늘었다"며 "이번 기획전은 높은 안목을 가진 고객을 위해 최신 가을 트렌드와 스타일링을 제안하는 행사로 꾸몄다"고 말했다.

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