이번주 국내 주요 금융일정(8.31~9.4)

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AI 핵심 요약

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  • 금융위·금감원·한은이 9월 1~4일 일정을 공개했다
  • 금융교육협의회·상생보험·소상공인 SCB 시범이 포함됐다
  • 망분리 완화 테스트와 외환·뉴스심리지수 발표도 예고했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금융위원회·금융감독원·한국은행
[서울=뉴스핌] 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 4일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 시장상황점검회의를 참석, 회의 시작에 앞서 기념사진을 찍고 있다.왼쪽부터 이찬진 금융감독원장, 신현송 한국은행 총재, 구윤철 부총리, 이억원 금융위원장[사진=재정경제부] 2026.06.04 photo@newspim.com

8월 31일(월요일)
금융위원회, 2026년 제2차 금융교육협의회 개최(9시)
금융위원회, 보험업권 상생보험 상품 출시(16시)
금융감독원, 금융소비자보호 성과 대국민 보고대회 개최 예정(12시)
금융감독원·토스뱅크, '찾아가는 FSS 어린이 금융스쿨' 병원학교편 실시(12시)
금융감독원, 2026년 제2차 금융교육협의회 개최(12시)
신현송 한국은행 총재, 잭슨홀 경제정책 심포지엄·G20 재무장관·중앙은행총재 회의·BIS 총재회의 출장(8월 27일~9월 9일)
장용성 한국은행 금융통화위원, 잭슨홀 경제정책 심포지엄·댈러스 연방준비은행 세미나 출장(8월 27일~9월 2일)
한국은행, BOK 이슈노트 '반도체 수혜지역의 소비는 어떻게 될까: 지역 미시데이터로 살펴본 파급효과'(12시)

9월 1일(화요일)
이억원 금융위원장, 국무회의(10시)
금융위원회, 2027회계연도 금융위원회 예산안 편성(국무회의 종료 후)
이찬진 금융감독원장, 주례 임원회의(10시·비공개)
금융감독원, 금융소비자 울리는 허위·과장광고 근절을 위한 금융투자회사 광고 업무절차 전면 개선(14시)
한국은행, 2026년 2분기 중 주요 기관투자가의 외화증권투자 동향(12시)
한국은행, 신(新)뉴스심리지수 공표(12시)
한국은행, BOK 이슈노트 '언어모형을 활용한 신(新)뉴스심리지수'(12시)

9월 2일(수요일)
이억원 금융위원장, 소상공인 전용 신용평가(SCB) 시범운영 현장방문(9시)
금융위원회, 소상공인 전용 신용평가(SCB) 은행권 시범운영 관련 현장 간담회(9시)
권대영 금융위 부위원장, 정무위 법안심사소위원회(10시)
권대영 금융위 부위원장, 증권선물위원회 정례회의(14시)
금융감독원, 2026년 6월 말 국내은행 부실채권 현황(잠정)(6시)
이찬진 금융감독원장, 2026 국제 콘퍼런스(9시)
금융감독원·이화여대, '녹색 전환 시대의 미래 기후금융' 국제 콘퍼런스 개최(9시)
금융감독원, 9월 10일부터 자동차보험 치료비 보상 절차 개편(12시)
한국은행, 2026 BOK-CEPR-OECD 공동 콘퍼런스 개최(9시30분)
한국은행, 2026년 2분기 중 거주자의 카드 해외 사용실적(12시)

9월 3일(목요일)
이억원 금융위원장, 정무위 전체회의(10시)
금융위원회·금융감독원, 망분리 규제 긴급 완화 2차 테스트 실시(15시)
금융감독원, 투자성 상품 가입시간 단축을 위한 가입절차 합리화·간소화 방안 마련(12시)
금융감독원, 2024회계연도 감사 전 재무제표 점검 결과 및 유의사항 안내(12시)
한국은행, 2026년 8월 말 외환보유액(6시)
한국은행, BOK 이슈노트 '달러 스테이블코인과 외환시장 간 연계성: 글로벌 거래소의 역할을 중심으로'(12시)

9월 4일(금요일)
이억원 금융위원장, 주간업무회의(10시)
권대영 금융위 부위원장, 주간업무회의(10시)
이억원 금융위원장, 강원도 복합지원 업무협약식(14시)
금융위원회, 강원 지역밀착형 복합지원 체계 구축을 위한 업무협약 체결(14시)
한국은행, 2026년 7월 국제수지(잠정)(8시)

romeok@newspim.com

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[뉴스핌 베스트 기사]

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달러값 떨어지자 '사자' 몰렸다 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 달러/원 환율이 큰 폭으로 하락하면서 달러화 선취매가 늘어난 영향으로 지난달 거주자외화예금이 역대 최대를 기록했다. 달러화예금도 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 한국은행이 28일 발표한 '2026년 7월중 거주자외화예금 동향'에 따르면 7월 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 1283억4000만달러로 전월 말보다 150억1000만달러 증가했다. 잔액 기준 역대 최대치로 지난해 12월 기록한 종전 최고치인 1194억3000만달러를 7개월 만에 넘어섰다. 월간 증가폭도 지난해 12월 158억8000만달러에 이어 역대 두 번째로 컸다. [자료=한국은행] 거주자외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내 은행에 예치한 외화예금을 말한다. 가장 큰 비중을 차지하는 달러화예금은 1089억2000만달러로 전월보다 111억2000만달러 증가해 역대 최대를 기록했다. 달러화예금 잔액이 1000억달러를 넘어선 것은 관련 통계 작성 이후 처음이다. 전체 거주자외화예금의 84.9%를 차지했다. 달러/원 환율이 지난 6월 말 1549.4원에서 7월 말 1424.0원으로 한 달 새 125.4원 떨어지면서 달러화 선취매가 늘어난 영향이다. 대기업의 경상대금 수취와 증권사의 외화채권 발행자금, 고객예탁금 유입도 달러화예금 증가에 영향을 미쳤다. 유로화와 엔화예금도 증가했다. 유로화예금은 일부 기업의 경상대금 수취 등으로 전월보다 22억2000만달러 늘어난 80억6000만달러를 기록했다. 엔화예금은 일부 기업의 배당금 지급 목적 예치와 증권사의 외화채권 발행자금 유입 등으로 15억달러 증가한 86억1000만달러로 집계됐다. 위안화예금은 전월보다 2000만달러 증가한 12억9000만달러를 기록했다. 영국 파운드화와 호주 달러화 등이 포함된 기타통화 예금은 14억6000만달러로 전월보다 1억6000만달러 증가했다. 예금 주체별로는 기업예금과 개인예금이 모두 늘었다. 기업예금 잔액은 전월보다 135억7000만달러 증가한 1125억6000만달러로 전체 외화예금의 87.7%를 차지했다. 이 가운데 기업의 달러화예금은 전월보다 101억1000만달러 늘어난 956억9000만달러로 집계됐다. 개인예금은 157억7000만달러로 한 달 새 14억4000만달러 증가했다. 개인이 보유한 달러화예금도 10억1000만달러 늘어난 132억3000만달러를 기록했다. 은행별로는 국내은행의 외화예금 잔액이 1023억9000만달러로 전월보다 96억1000만달러 증가했다. 외국은행 국내지점은 259억5000만달러로 54억달러 증가한 것으로 집계됐다. eoyn2@newspim.com 2026-08-28 12:00
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'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다. 한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB] 한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다. 특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다. 또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.  특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다. 이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다. 아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다. 특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다. 이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다. 100wins@newspim.com 2026-08-28 13:52

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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