이번주 국내 주요 금융일정(8.31~9.4)

AI 핵심 요약beta
- 금융위·금감원·한은이 9월 1~4일 일정을 공개했다
- 금융교육협의회·상생보험·소상공인 SCB 시범이 포함됐다
- 망분리 완화 테스트와 외환·뉴스심리지수 발표도 예고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
8월 31일(월요일)
금융위원회, 2026년 제2차 금융교육협의회 개최(9시)
금융위원회, 보험업권 상생보험 상품 출시(16시)
금융감독원, 금융소비자보호 성과 대국민 보고대회 개최 예정(12시)
금융감독원·토스뱅크, '찾아가는 FSS 어린이 금융스쿨' 병원학교편 실시(12시)
금융감독원, 2026년 제2차 금융교육협의회 개최(12시)
신현송 한국은행 총재, 잭슨홀 경제정책 심포지엄·G20 재무장관·중앙은행총재 회의·BIS 총재회의 출장(8월 27일~9월 9일)
장용성 한국은행 금융통화위원, 잭슨홀 경제정책 심포지엄·댈러스 연방준비은행 세미나 출장(8월 27일~9월 2일)
한국은행, BOK 이슈노트 '반도체 수혜지역의 소비는 어떻게 될까: 지역 미시데이터로 살펴본 파급효과'(12시)
9월 1일(화요일)
이억원 금융위원장, 국무회의(10시)
금융위원회, 2027회계연도 금융위원회 예산안 편성(국무회의 종료 후)
이찬진 금융감독원장, 주례 임원회의(10시·비공개)
금융감독원, 금융소비자 울리는 허위·과장광고 근절을 위한 금융투자회사 광고 업무절차 전면 개선(14시)
한국은행, 2026년 2분기 중 주요 기관투자가의 외화증권투자 동향(12시)
한국은행, 신(新)뉴스심리지수 공표(12시)
한국은행, BOK 이슈노트 '언어모형을 활용한 신(新)뉴스심리지수'(12시)
9월 2일(수요일)
이억원 금융위원장, 소상공인 전용 신용평가(SCB) 시범운영 현장방문(9시)
금융위원회, 소상공인 전용 신용평가(SCB) 은행권 시범운영 관련 현장 간담회(9시)
권대영 금융위 부위원장, 정무위 법안심사소위원회(10시)
권대영 금융위 부위원장, 증권선물위원회 정례회의(14시)
금융감독원, 2026년 6월 말 국내은행 부실채권 현황(잠정)(6시)
이찬진 금융감독원장, 2026 국제 콘퍼런스(9시)
금융감독원·이화여대, '녹색 전환 시대의 미래 기후금융' 국제 콘퍼런스 개최(9시)
금융감독원, 9월 10일부터 자동차보험 치료비 보상 절차 개편(12시)
한국은행, 2026 BOK-CEPR-OECD 공동 콘퍼런스 개최(9시30분)
한국은행, 2026년 2분기 중 거주자의 카드 해외 사용실적(12시)
9월 3일(목요일)
이억원 금융위원장, 정무위 전체회의(10시)
금융위원회·금융감독원, 망분리 규제 긴급 완화 2차 테스트 실시(15시)
금융감독원, 투자성 상품 가입시간 단축을 위한 가입절차 합리화·간소화 방안 마련(12시)
금융감독원, 2024회계연도 감사 전 재무제표 점검 결과 및 유의사항 안내(12시)
한국은행, 2026년 8월 말 외환보유액(6시)
한국은행, BOK 이슈노트 '달러 스테이블코인과 외환시장 간 연계성: 글로벌 거래소의 역할을 중심으로'(12시)
9월 4일(금요일)
이억원 금융위원장, 주간업무회의(10시)
권대영 금융위 부위원장, 주간업무회의(10시)
이억원 금융위원장, 강원도 복합지원 업무협약식(14시)
금융위원회, 강원 지역밀착형 복합지원 체계 구축을 위한 업무협약 체결(14시)
한국은행, 2026년 7월 국제수지(잠정)(8시)
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