의왕역서 또 철도작업자 사망…국토부 "원인 조사 후 엄중 조치"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기관차·화물차량 연결·분리 중 열차에 깔려 사망

국토부 철도국장 등 관계자 급파

"무관용 원칙 엄중 조치"

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 경부선 의왕역에서 화물차량 정리작업을 하던 작업자 1명이 숨지는 사고가 발생했다. 정부는 복구 지원과 함께 정확한 사고 경위와 원인을 조사하고 있다.

의왕역 전경 [사진=의왕시]

29일 국토교통부는 오전 7시20분께 경부선 의왕역 구내에서 차량정리 작업 중이던 한국철도공사(코레일) 직원 1명이 숨지는 사고가 발생해 철도국장과 철도경찰, 철도안전감독관, 한국교통안전공단(TS) 검사관을 현장에 급파했다고 밝혔다. 신속한 사고 복구를 지원하는 한편 정확한 사고 경위와 원인을 조사하고 있다.

차량정리 작업은 열차를 편성하기 위해 차량을 연결하거나 분리·교환하고 이동시키는 작업을 말한다. 이번 사고는 화물차량 정리작업 과정에서 발생한 것으로 파악되고 있다.

사망자는 코레일 소속 50대 남성 직원이다. 사고 당시 기관차와 화물차량을 연결·분리하는 입환 작업을 하던 중 열차에 깔린 것으로 전해졌다. 소방당국이 현장에 도착했을 당시 이미 숨진 상태였던 것으로 파악됐다.

코레일은 사고 직후 관계기관에 사고 사실을 신고하고 현장 안전조치에 들어갔다. 사고 이후 의왕역 내 입환 작업은 중단됐지만 이날 오전 10시 기준 열차 운행에는 지장이 없는 것으로 확인됐다.

정확한 사고 경위와 원인은 철도경찰 수사와 고용노동부 근로감독관 조사 등을 통해 확인될 예정이다.

국토부는 그동안 철도종사자 사망사고 예방대책을 추진했음에도 유사한 사고가 다시 발생한 만큼 사고 원인을 철저히 규명한다는 방침이다.

앞서 2022년 11월 오봉역에서는 차량정리 작업 중 직원 1명이 숨졌다. 2024년 8월 구로역에서는 작업자 2명이 사망했으며 지난해 2월 근덕역에서 1명, 같은 해 8월 청도역 인근에서 2명이 숨지는 사고가 발생했다.

지난해 8월 청도역 인근에서는 선로 주변에서 작업 중이던 근로자들이 열차에 치이면서 2명이 숨지고 5명이 다쳤다. 철도 작업 현장에서 사망사고가 반복되면서 작업 절차와 안전관리 체계 전반에 대한 개선 필요성이 제기돼왔다.

국토부 관계자는 "이번 사고 조사 결과를 토대로 무관용 원칙에 따라 엄중 조치할 계획"이라며 "유사 사고를 유발하는 구조적 문제를 근절하기 위한 안전 강화 대책도 마련할 방침"이라고 말했다.

코레일도 관계기관 조사에 협조하는 한편 사고 현장의 안전조치와 재발 방지 대책 마련에 나설 예정이다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 의왕역에서는 어떤 사고가 발생했나요?

A. 29일 오전 7시20분께 경부선 의왕역 구내에서 화물차량 정리작업을 하던 코레일 소속 50대 남성 직원 1명이 숨지는 사고가 발생했습니다. 사고 당시 기관차와 화물차량을 연결·분리하는 입환 작업을 하던 중 열차에 깔린 것으로 전해졌습니다.

Q. 차량정리 작업은 어떤 작업인가요?

A. 열차를 편성하기 위해 차량을 연결하거나 분리·교환하고 이동시키는 작업입니다. 이번 사고는 이 가운데 기관차와 화물차량을 연결·분리하는 입환 작업 과정에서 발생한 것으로 파악되고 있습니다.

Q. 사고 이후 열차 운행에는 차질이 있었나요?

A. 사고 직후 의왕역 내 입환 작업은 중단됐습니다. 다만 이날 오전 10시 기준 열차 운행에는 지장이 없는 것으로 확인됐습니다.

Q. 사고 원인 조사는 어떻게 진행되나요?

A. 국토부는 철도국장과 철도경찰, 철도안전감독관, 한국교통안전공단(TS) 검사관을 현장에 급파했습니다. 정확한 사고 경위와 원인은 철도경찰 수사와 고용노동부 근로감독관 조사 등을 통해 확인될 예정입니다.

Q. 철도 작업 현장에서 유사한 사망사고가 이전에도 있었나요?

A. 네. 2022년 11월 오봉역 차량정리 작업 중 직원 1명이 숨졌고, 2024년 8월 구로역에서는 작업자 2명이 사망했습니다. 지난해에도 근덕역에서 1명, 청도역 인근에서 2명이 숨지는 사고가 발생했습니다. 국토부는 이번 사고 원인을 규명한 뒤 유사 사고를 유발하는 구조적 문제를 근절하기 위한 안전 강화 대책을 마련할 방침입니다.

chulsoofriend@newspim.com