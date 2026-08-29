네팔 대홍수 한국인 실종자 수색 지연…"헬기 띄우도록 노력"

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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 임상우 정부합동 신속대응팀 단장은 네팔 대규모 홍수로 실종된 한국인 9명에 대해 "수색작업이 신속하게 이뤄지도록 모든 노력을 집중할 예정"이라고 밝혔다.

29일 연합뉴스에 따르면 임 단장은 28일(현지시간) 네팔 수도 카트만두의 한 호텔에서 취재진과 만나 "연락두절된 9명에 대한 수색은 네팔 군 자산 등이 동원돼 이뤄졌지만, 안타깝게도 계속 수색 작업이 이뤄져야 하는 상황"이라고 말했다.

신속대응팀에 따르면 정부와 두산에너빌리티, 한국남동발전은 앞서 6대의 헬기를 임차해 이날 띄우려 했지만, 날씨 변동성과 추가 피해 가능성, 현지 군 당국 지침 등을 이유로 헬기를 운항하지 못했다.

네팔에서 발생한 홍수로 인해 토석류에 휩싸인 주택들 [사진=로이터 뉴스핌]

사고 현장은 인근 도로와 다리가 유실돼 육로 접근이 불가능해 사실상 헬기 외에는 접근할 방법이 없는 것으로 알려져 있다. 신속대응팀은 이날 헬기를 띄우기 위해 다시 노력할 계획이다.

외교부는 실종자 이동 경로 등을 토대로 예상 위치와 수색 지역 등을 특정해 네팔 당국에 제공했다. 이들이 홍수 발생 당시 현지에서 수력발전소 건설 업무를 하고 있었던 만큼, 각자 맡은 업무에 따라 동선을 추정할 수 있다는 것이 신속대응팀 설명이다.

앞서 지난 26일(현지시간) 오전 8시37분께 네팔 중북부의 히말라야 산악지대 바그마티주 일대에서 대규모 홍수가 발생해 현지에서 수력발전소를 건설 중이던 한국인 9명이 실종됐다.

sheep@newspim.com