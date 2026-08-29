네팔 대홍수 사망자 633명으로 증가…정부, 신속대응팀 헬기 가동

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외교부, 네팔 측 해외 지원 수용 보도 부인

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 네팔·중국 국경의 히말라야 산악지대 대홍수로 인한 사망자 수가 633명으로 늘어났다. 정부는 실종된 한국인 9명을 찾기 위한 헬기 수색에 나섰다.

29일(현지시간) AP·AFP 통신 등에 따르면 네팔 재난 당국은 지난 26일 북부 바그마티주 일대에서 발생한 대규모 홍수로 626명이 숨졌다고 밝혔다. 바그마티주 안팎에서 시신이 잇따라 수습되면서 전날보다 사망자 수가 늘어났다.

중국 티베트자치구 르카쩌시 지룽현에서 이번 홍수와 연관된 토석류(土石流) 사태로 숨진 희생자도 5명에서 7명으로 늘면서 현재 양국 전체 사망자 수는 633명으로 나타났다.

네팔에서 발생한 실종자 수도 기존 1924명에서 2426명으로 약 500명 급증했다. 전체 실종자 수는 티베트에서 파악된 실종자 554명에 더해 총 2980명으로 집계됐다. 실종자 중 500명 이상이 인도와 미국 등 30여개국 출신 외국인인 것으로 파악됐다.

네팔 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소를 건설하던 두산에너빌리티 직원 6명과 한국남동발전 직원 3명 등 한국인 9명도 여전히 연락이 닿지 않는 상황이다.

지난 26일 네팔 누와콧(Nuwakot) 지역 트리슐리(Trishuli)에서 홍수가 발생해 주택과 시설물이 진흙에 뒤엎여 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

이날 외교부에 따르면 정부 합동 합동신속대응팀 소속 소방청 인원 4명이 탑승한 헬기가 사고 현장을 향해 현지 시간으로 이날 오전 11시45분경 출발했다.

대응팀은 두산에너빌리티·한국남동발전과 함께 카트만두에서 6대의 헬기를 확보했으나 기상 여건 악화 등에 따른 네팔 당국의 통제로 전날 남동발전 헬기 1대만 수색 활동을 펼쳤다.

현지 기상 상황이 어느 정도 호전되면서 정부가 임차한 헬기 외에도 두산에너빌리티 측 헬기 1대가 이륙 허가를 받은 것으로 알려졌다.

사고 현장은 육로 접근이 불가능해 헬기를 이용해야 하지만, 그간 네팔 당국은 2차 홍수 우려 등을 이유로 외국인의 헬기 운항을 제한해 왔다.

우리 정부는 외교부 1명과 소방청 8명으로 구성한 합동신속대응팀 9명도 네팔에 추가 파견했다. 추가 인력은 임상우 신속대응팀장 포함 11명 규모의 기존 대응팀과 함께 실종자 수색·구조를 맡는다.

일각에서는 주네팔대사관 직원이 강 하류 지역 수색 작업 가능성을 따져보고자 현장으로 파견됐다는 관측도 나왔지만, 외교부는 이는 사실과 다르며 대피 추정 지역을 중심으로 수색·구조 작업을 추진 중이라고 설명했다.

앞서 네팔 정부가 한국을 포함한 외국 수색·구조팀의 지원을 수용하기로 했다는 보도도 나왔다. 정부는 "협의 중이나 아직 해외구호대 수용 관련 새로운 소식은 없는 상황"이라며 "네팔 측 동의가 확인되는 대로 우리 긴급구호대가 즉시 투입될 수 있도록 조치할 예정"이라고 밝혔다.

sheep@newspim.com