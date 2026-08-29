정부, 네팔에 신속대응팀 9명 추가 파견…수색·구조 지원 강화

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헬기 이용은 두산에너빌리티 1대만 허가

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 정부가 네팔에 합동신속대응팀 인력 9명을 추가 파견해 대홍수로 실종된 한국인 9명에 대한 수색·구조 지원을 강화한다.

외교부는 외교부 1명과 소방청 8명을 네팔 현지로 추가 파견할 예정이라고 29일 밝혔다.

추가 인력은 이날 오후 2시 인천공항을 출발해 네팔 카트만두에 5시경 도착할 예정이다. 이들 9명은 기존 대응팀과 실종자 수색·구조에 나설 예정이다.

정부는 지난 27일 임상우 외교부 재외국민보호·영사담당 정부대표를 팀장으로 하는 11명 규모의 신속 대응팀을 네팔 현지에 파견한 바 있다.

네팔에서 발생한 홍수로 인해 토석류에 휩싸인 주택들 [사진=로이터 뉴스핌]

현재 연락이 닿지 않는 한국인 실종자 수는 9명이다. 고립됐던 다른 한국인 10명은 안전한 곳으로 이동했다. 이들은 현지 수력발전소를 건설하던 한국남동발전과 두산에너빌리티 소속이다.

사고 현장은 육로 접근이 불가능해 헬기를 이용해야 하지만, 네팔 정부는 현재 2차 홍수 우려 등을 이유로 외국인의 헬기 운항을 제한하고 있다.

정부 대응팀은 두산에너빌리티·남동발전과 함께 카트만두에서 6대의 헬기를 확보했다. 다만 네팔 정부가 헬기 이용을 제한해 전날 남동발전 측 헬기 1대만 수색 활동을 펼쳤다.

정부는 이날도 아직 헬기 운항 허가를 받지 못했고, 두산에너빌리티 측 헬기 1대만 허가를 받은 것으로 알려졌다.

한편 이날 조현 외교부 장관은 국내에 있는 실종자 가족들을 면담했다. 외교부에 따르면 현재 실종자 9명 중 4명의 가족이 네팔에 있으며, 5명의 가족은 국내에 있다.

네팔과 중국 국경인 히말라야 산악지대에서 대규모 홍수로 28일(현지시간) 기준 양국에서 파악된 전체 사망자 수가 584명으로 늘고 실종자 수도 2500명에 달했다.

sheep@newspim.com