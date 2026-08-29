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정부, 네팔에 신속대응팀 9명 추가 파견…수색·구조 지원 강화

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  • 정부가 29일 네팔에 대응팀 9명을 추가 파견했다
  • 대홍수 실종 한국인 9명 수색·구조 지원을 강화했다
  • 네팔 헬기 제한 속 실종자 가족 면담도 진행했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

헬기 이용은 두산에너빌리티 1대만 허가

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 정부가 네팔에 합동신속대응팀 인력 9명을 추가 파견해 대홍수로 실종된 한국인 9명에 대한 수색·구조 지원을 강화한다.

외교부는 외교부 1명과 소방청 8명을 네팔 현지로 추가 파견할 예정이라고 29일 밝혔다.

추가 인력은 이날 오후 2시 인천공항을 출발해 네팔 카트만두에 5시경 도착할 예정이다. 이들 9명은 기존 대응팀과 실종자 수색·구조에 나설 예정이다.

정부는 지난 27일 임상우 외교부 재외국민보호·영사담당 정부대표를 팀장으로 하는 11명 규모의 신속 대응팀을 네팔 현지에 파견한 바 있다.

네팔에서 발생한 홍수로 인해 토석류에 휩싸인 주택들 [사진=로이터 뉴스핌]

현재 연락이 닿지 않는 한국인 실종자 수는 9명이다. 고립됐던 다른 한국인 10명은 안전한 곳으로 이동했다. 이들은 현지 수력발전소를 건설하던 한국남동발전과 두산에너빌리티 소속이다.

사고 현장은 육로 접근이 불가능해 헬기를 이용해야 하지만, 네팔 정부는 현재 2차 홍수 우려 등을 이유로 외국인의 헬기 운항을 제한하고 있다.

정부 대응팀은 두산에너빌리티·남동발전과 함께 카트만두에서 6대의 헬기를 확보했다. 다만 네팔 정부가 헬기 이용을 제한해 전날 남동발전 측 헬기 1대만 수색 활동을 펼쳤다.

정부는 이날도 아직 헬기 운항 허가를 받지 못했고, 두산에너빌리티 측 헬기 1대만 허가를 받은 것으로 알려졌다.

한편 이날 조현 외교부 장관은 국내에 있는 실종자 가족들을 면담했다. 외교부에 따르면 현재 실종자 9명 중 4명의 가족이 네팔에 있으며, 5명의 가족은 국내에 있다.

네팔과 중국 국경인 히말라야 산악지대에서 대규모 홍수로 28일(현지시간) 기준 양국에서 파악된 전체 사망자 수가 584명으로 늘고 실종자 수도 2500명에 달했다.

sheep@newspim.com

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'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다. 한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB] 한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다. 특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다. 또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.  특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다. 이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다. 아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다. 특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다. 이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다. 100wins@newspim.com 2026-08-28 13:52

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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