이마트, 추석 친환경 선물세트 물량 20% 확대

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다음달 16일까지 사전예약

행사카드 최대 35% 할인

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 이마트는 추석을 앞두고 친환경 자체 브랜드(PL) 자연주의 선물세트 준비 물량을 지난해 추석보다 20% 늘리고 사전예약 행사를 진행한다고 30일 밝혔다.

행사는 다음달 16일까지 전국 이마트 매장과 SSG닷컴 이마트몰에서 진행된다. 행사카드로 결제하면 상품별로 최대 35% 할인하고 일부 상품에는 2개 구매 시 1개를 추가 증정하는 혜택을 적용한다.

이마트가 추석을 맞아 선보이는 자연주의 친환경 선물세트. [사진=이마트]

이마트 자연주의 매출은 올해 1~7월 누계 기준 전년 동기 대비 7.5% 증가했다. 유기농 올리브유 세트 등 친환경 가공식품 선물세트 매출은 올해 설과 지난해 추석에 각각 전년 동기 대비 40% 이상 늘었다.

이마트는 유기농 올리브유 세트에 신상품을 추가하면서 준비 물량을 지난해 추석의 2배 가까이로 확대했다. 유기농 표고혼합 채움세트 물량은 3배 이상 늘렸다.

이마트가 자연주의 친환경 선물세트 준비 물량을 지난해 추석보다 20% 늘렸다. [사진=이마트]

저탄소 인증 사과·배 혼합세트는 행사카드 결제 시 9과 상품을 정상가 6만4000원에서 30% 할인한 4만4800원에, 12과 상품을 11만4000원에서 7만9800원에 판매한다. 자연주의 유기농 프리미엄 6종 견과 세트는 정상가 9만2300원에서 35% 할인한 5만9995원에 선보인다.

신상품인 자연주의 식이섬유·단백질 유기농 잡곡 세트는 귀리쌀과 호라산밀, 현미 등 8가지 곡물로 구성했다. 정상가 6만9800원이며 행사카드로 결제하면 30% 할인한 4만8860원에 구매할 수 있다.

자연주의 유기농 올리브유·발사믹 세트는 유기농 엑스트라버진 올리브유 2병과 발사믹 식초 2종으로 구성했다. 정상가는 6만9980원이며 2개를 구매하면 1개를 추가 증정한다.

kji01@newspim.com