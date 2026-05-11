중기부, '지역특화발전특구' 10곳 선정…곡성·거창·산청 등

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민관 합동지원단 본격 가동

사업모델 설계부터 재정 연계

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = '지역특화발전특구' 10곳이 민간 아이디어를 접목한 맞춤형 지원을 받으며 지역경제 활성화에 나선다.

중소벤처기업부는 '2026년 지역특화발전특구 컨설팅 지원사업' 대상 지방정부 10곳을 선정했다고 11일 밝혔다. 이번 사업은 특화특구에 민간의 창의적 역량을 더해 성장 정체를 돌파하기 위해 올해 처음 도입됐다.

지역특화발전특구는 기초지방정부가 지역 특성에 맞는 특화사업을 추진할 수 있도록 일정 구역에 규제 특례를 적용하는 제도다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] 2023.04.19 victory@newspim.com

이번 공모에는 17개 지방정부가 참여했다. 산·학·연 전문가로 구성된 평가위원회의 서면·대면 평가를 거쳐 10곳이 최종 선정됐다.

선정 지역은 ▲전남 곡성군(섬진강기차마을특구) ▲경남 거창군(승강기밸리산업특구) ▲경남 산청군(한방약초산업특구) ▲전북 순창군(장류산업특구) ▲경북 영천시(한방·마늘산업특구) ▲경북 성주군(참외산업특구) ▲충남 금산군(인삼헬스케어특구) ▲경북 영양군(고추산업특구) ▲경북 영덕군(대게특구) ▲부산 남구(UN평화문화특구) 등이다.

선정된 지역은 인구감소지역과 관심지역 등 비수도권 특화특구가 중심이다. 이에 대해 중기부는 국가 균형발전과 지방시대 정책 방향을 반영한 결과라고 설명했다.

중기부는 이달 중 지방정부와 민간 전문가, 지방중소벤처기업청, 중소벤처기업진흥공단이 참여하는 민관 합동 지원단을 구성해 현장 지원에 착수한다.

지원단은 특화특구를 직접 방문해 성장 저해 요인과 제도적 제약을 진단한다. 이를 바탕으로 민간 아이디어를 반영한 신규 사업모델과 산업 육성 계획 수립을 지원한다.

또 지역상권 육성사업과 시군구 연고산업 육성사업 등 주요 재정사업과 연계해 실질적인 성과 창출로 이어지도록 지원할 계획이다.

한성숙 중기부 장관은 "이번 지원사업이 인구 감소와 산업 침체로 어려움을 겪는 특화특구에 새로운 민간 활력을 불어넣는 마중물이 될 것"이라며 "특화특구가 실질적인 지역 주도 성장의 거점으로 거듭날 수 있도록 전주기에 걸쳐 지원하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com