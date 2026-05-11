청와대 '나무호 피격' 강력 규탄…"민간 선박 공격은 용납 불가"

위성락 "추가 조사 통해 공격 주체 식별"

"그에 따라 대응 조치도 고려할 것"

"선박 안전보장 위해 국제사회 노력 동참"

[서울=뉴스핌] 박찬제 김미경 기자 = 청와대는 11일 호르무즈 해협에서 발생한 에이치엠엠(HMM) 나무호 피격 사건에 대해 "정부는 민간 선박 공격은 정당화되거나 용납될 수 없다는 입장으로 이를 강력히 규탄한다"고 밝혔다.

위성락 국가안보실장은 이날 오후 청와대 춘추관에서 정부 합동조사단 나무호 조사 관련 기자간담회를 갖고 "정부는 추가 조사를 통해 공격의 주체와 (나무호를 타격한 비행체의) 정확한 기종, 물리적 크기를 식별해 나가고 그에 따라 대응 조치도 고려하겠다"고 말했다.

위성락(사진) 청와대 국가안보실장은 11일 호르무즈 해협에서 발생한 에이치엠엠(HMM) 나무호 피격 사건에 대해 "정부는 민간 선박 공격은 정당화되거나 용납될 수 없다는 입장으로 이를 강력히 규탄한다"고 밝혔다. [사진=KTV]

위 실장은 "정부 합동조사단의 나무호 조사 관련, 외교부 브리핑을 통해 결과를 발표했다"며 "아시다시피 그 내용은 미상의 비행체 2기가 (나무호) 남부 외판을 1분 간격으로 2차례 타격했다. 타격으로 인한 충격 후 진동을 동반한 화염과 연기가 발생했다"고 설명했다.

위 실장은 "사고 당시 선박은 해수면보다 1~1.5m 상단 부분에서 파손이 있었다"며 "폭발 압력으로 인한 파손 패턴과 반구형의 관통 형상, 부위를 고려할 때 기뢰나 어뢰로 인한 피격 가능성은 낮은 것으로 보인다. 보다 정확한 정보는 추가 조사가 필요한 상황"이라고 말했다.

위 실장은 "이러한 사건이 재발하지 않도록 유관국과 소통해 나가고 현재 인근 해역에 위치한 모든 선원과 선박의 안전을 강화하는 노력을 배가해 나갈 것"이라며 "모든 선박의 안전 보장과 자유로운 통항을 위해 국제 사회의 관련된 노력에 동참하겠다"고 강조했다.

pcjay@newspim.com