[6·3 재보선] '평택을' 김용남 "세월호 발언·윤석열 캠프 활동 깊이 반성"

페이스북 통해 사과문 게재…"행동으로 보여드리겠다"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 김용남 더불어민주당 경기 평택을 국회의원 재선거 후보는 11일 세월호 유가족과 윤석열 대선 캠프 활동에 대해 "깊이 반성한다"며 페이스북을 통해 사과했다.

김 후보는 이날 자신의 페이스북에 "먼저, 세월호 유가족분들께 고개 숙여 사죄드린다"며 "당시 제 발언이 사랑하는 자식과 가족을 잃은 유가족분들의 가슴에 얼마나 깊은 상처를 남길지 충분히 헤아리지 못했다"고 밝혔다.

이어 "유가족분들께는 성역 없는 진상 규명과 아낌없는 지원이 당연히 이루어져야 한다는 생각에는 참사 직후부터 변함이 없었고 지금도 마찬가지"라면서도 "세월호 특조위의 활동과 관련한 저의 뜻을 전달하는 데 있어서 오해의 소지를 만들었다는 점에서 미숙했다"고 말했다.

김용남 더불어민주당 경기 평택을 국회의원 재선거 후보 [사진=김용남 페이스북]

그는 "제 의도와 상관없이 그 발언이 유가족분들의 가슴에 지울 수 없는 상처를 남겼음을 인정한다"며 "제가 부족했다. 깊이 반성하며 다시 한번 사죄의 말씀을 올린다"고 했다.

윤석열 대선 캠프 활동에 대해서도 "20여 년 전, 검사 시절 같이 근무했던 인연과 당시의 기억이 저의 판단을 흐렸다"며 "그러나 정권을 잡은 후 윤석열과 그 주변 세력이 보여준 행태는 상식적으로 전혀 납득할 수 없는 수준이었다"고 지적했다.

김 후보는 "실체를 깨닫고 난 후, 저는 누구보다 앞장서서 마이크를 잡고 윤석열 정권의 악행을 알리는 데 주력해 왔다"며 "특히 이번 내란 사태를 마주하며 저는 단호하게 목소리를 높였다"고 강조했다.

그러면서 "2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후부터 '이것은 명백한 내란이며, 윤석열은 내란 수괴로서 처벌받고 탄핵되어야 한다'는 저의 뜻은 민주 진보 진영과 단 한 치의 다름도 없었다"고 역설했다.

김 후보는 "누구보다 강하게 탄핵의 당위성을 외쳐온 것은, 어쩌면 잠시나마 그와 함께했던 제 과오를 씻으려는 필사적인 노력이기도 했다"며 "윤석열 대선 캠프의 대변인으로 활동했다는 점은 저의 인생에서 큰 오점으로 남겠지만, 결코 부정하거나 지우려 하지 않겠다"고 밝혔다.

아울러 "그 과오를 뼈저린 교훈 삼아 남은 정치 인생을 여러분과 함께하며 대한민국을 더 튼튼한 민주주의의 아성으로 만드는 데 앞장서며 헌신하겠다"고 다짐했다.

김 후보는 "저 김용남은 민주당이 배출한 자랑스러운 이재명 대통령의 선택과 민주당의 공식적인 추천으로 이 자리에 서 있다"며 "앞으로도 이재명 정부의 성공과 민주당의 미래를 위해 제 모든 힘을 보태고 싶다"고 말했다.

마지막으로 "오늘 이 한 번의 메시지로 모든 상처가 아물 거라 생각하지 않는다"며 "모든 비판과 질책을 무겁게 받아들이며, 계속 진실하게 다가가려 노력하겠다. 행동으로 말씀드리겠다"고 덧붙였다.

kimsh@newspim.com