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[이재명 정부 1년] 중기부 "보호 넘어 성장으로"…수출·벤처투자 역대 최대 경신

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  • 중소벤처기업부는 28일 정부 출범 1주년을 맞아 수출·벤처투자·창업 성과와 향후 정책 방향을 발표했다
  • 중소기업 수출·벤처투자는 역대 최대를 기록하고 지역상권·창업·재도전 지원으로 내수 회복과 창업 저변이 확대됐다
  • 정부는 비수도권 우선 지원과 성장·투자 중심 전환, 규제·서류 감축으로 유망·위기 기업을 맞춤 지원하겠다고 밝혔다

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中企 수출 1186억불 최고치…벤처펀드 결성 4.4조 '사상 최대'
창업 프로젝트 6만3000명 몰려…2년 연속 수출 신기록 행진

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중소기업 수출과 벤처투자가 역대 최대 실적을 기록하며 정부 출범 1년간 중소벤처기업 정책이 가시적 성과를 냈다는 평가가 나왔다. 정부는 향후 정책 방향도 기존 '보호' 중심에서 '성장·투자' 중심으로 전환하겠다는 방침이다.

중소벤처기업부는 28일 서울 마포구 스타트업 벤처 캠퍼스(SVC) 서울에서 정부 출범 1주년 기자간담회를 열고 이 같은 내용을 발표했다.

중소벤처기업부는 28일 서울 마포구 스타트업 벤처 캠퍼스(SVC) 서울에서 '정부 출범 1주년 기자간담회'를 열었다. [자료=중기부] 2026.05.28 rang@newspim.com

◆ 수출·투자·창업 '트리플 반등'…중기 정책 성과 가시화

중기부에 따르면 대외 불확실성 속에서도 올해 수출 분야는 눈에 띄는 성과를 거뒀다. 지난해 중소기업 수출은 1186억달러로 역대 최고치를 달성했고, 올해 1분기에도 역대 최대 실적을 다시 경신하며 2년 연속 최고 기록 행진을 이어가고 있다. K-뷰티와 온라인 수출 확대가 수출 저변을 넓히는 데 기여했다는 분석이다.

벤처투자 시장도 강한 반등세를 보였다. 올해 1분기 벤처펀드 결성액은 4조4000억원으로 사상 최대를 기록했고, 투자액은 3조3000억원으로 역대 두 번째 규모를 나타냈다. 지난해 말 발표한 '벤처 4대 강국 대책'이 민간 자본 유입을 성공적으로 이끌었다는 평가다.

중소벤처기업부는 28일 서울 마포구 스타트업 벤처 캠퍼스(SVC) 서울에서 '정부 출범 1주년 기자간담회'를 열었다. [자료=중기부] 2026.05.28 rang@newspim.com

내수 회복을 위한 소비 진작책도 본격화했다. 중기부가 올해 초 발표한 '모두의 지역상권 추진전략'을 바탕으로 추진한 상생페이백에는 국민 1564만명이 참여했고, 범부처 통합 국가 단위 소비축제인 '코리아 그랜드 페스티벌'도 국민 호응을 얻으며 소비 마중물 역할을 했다. 올봄 진행한 동행축제에는 3만3000여명의 소상공인이 참여하며 소비 회복 기반을 다졌다.

전국적인 창업 열풍도 확인됐다. 올해 1월 시작한 '모두의 창업 프로젝트'에는 6만3000여명이 신청해 정부 공모전 가운데 역대 최대 규모를 기록했다. 지난해 12월 전국 19개 지역에 문을 연 '스타트업 원스톱 지원센터'는 개소 5개월 만에 상담 1만건을 돌파했다.

재도전 지원 체계도 갖춰졌다. 지난해 12월 출범한 '재도전 응원본부'와 함께 향후 5년간 1조원 규모로 조성될 '재도전 펀드'를 통해 위기 기업의 재도약을 적극 뒷받침할 계획이다.

중소벤처기업부는 28일 서울 마포구 스타트업 벤처 캠퍼스(SVC) 서울에서 '정부 출범 1주년 기자간담회'를 열었다. [자료=중기부] 2026.05.28 rang@newspim.com

◆ 비수도권 우선 지원 강화…지역 창업도시 키운다

한성숙 중기부 장관은 이날 지난 1년간 총 152회의 현장 방문을 통해 들은 목소리가 23건의 대책과 78건의 법·제도 개선으로 이어졌다고 설명했다. 한국형 증거개시제도 도입과 납품대금 연동제 확대, 전통시장 화재공제제도 신설 등이 대표 사례다.

중기부는 정책 패러다임도 기존 '보호' 중심에서 '성장' 중심으로 전환했다고 강조했다. 중소기업 830만개사 데이터를 기반으로 정책 대상을 분석하는 데이터 기반 행정도 본격화했다.

중소벤처기업부는 28일 서울 마포구 스타트업 벤처 캠퍼스(SVC) 서울에서 '정부 출범 1주년 기자간담회'를 열었다. [자료=중기부] 2026.05.28 rang@newspim.com

향후 정책 방향으로는 성장성과 잠재력 중심 지원체계 전환이 제시됐다. 유망 기업에는 기술개발과 투자 지원을 확대하고, 경영 애로 기업에는 사업전환과 회복 지원을 맞춤형으로 제공한다는 구상이다.

지역 우선 원칙도 강화한다. 비수도권 지원 목표제와 차등 지원제를 도입하고, 대전·대구·광주·울산 등 4개 도시를 지역거점 창업도시로 우선 지정한 뒤 내년까지 6개 도시를 추가 선정할 계획이다.

아울러 신청서류 50% 감축과 올해 3월 구축한 위기알림톡·기술탈취 근절 신문고, 64개로 분산돼 있던 정책 플랫폼을 하나로 통합한 '중소기업 성장 플랫폼' 운영 등을 통해 정책 접근성과 편의성을 높이겠다고 밝혔다.

한 장관은 "지난 1년의 성과는 정부가 아닌 현장에서 멈추지 않고 도전해 준 중소기업과 소상공인 덕분"이라며 "그 도전이 더 큰 결실로 이어질 수 있도록 중기부가 흔들림 없이 함께 뛰겠다"고 강조했다.

중소벤처기업부는 28일 서울 마포구 스타트업 벤처 캠퍼스(SVC) 서울에서 '정부 출범 1주년 기자간담회'를 열었다. [자료=중기부] 2026.05.28 rang@newspim.com

rang@newspim.com

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尹, '한덕수 재판 위증' 1심 무죄 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 위증 혐의를 받는 윤 전 대통령에게 무죄를 선고했다. 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 윤석열 전 대통령 [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의 재판에 증인으로 출석해 처음부터 국무회의를 거쳐 계엄 선포를 하려 했던 것처럼 허위로 증언한 혐의를 받는다. 윤 전 대통령은 처음부터 국무위원을 불러야 한다고 생각했느냐는 질문에, 당연히 요건은 갖춰야 했다며 원래부터 그렇게 하려 했다는 취지로 답했다. 그러나 윤 전 대통령이 한 전 총리의 건의를 받고 나서야 국무회의를 열려고 했다는 것이 특검 측 시각이다. 이날 재판부는 "피고인이 한덕수 등 6명과 처음으로 집무실에서 회동했을 당시 2차로 연락받고 온 최상목에게 교부할 계엄 문건이 미리 준비된 점, 피고인이 (1차) 회동을 마치자마자 김정환 (전 대통령실 수행실장)에게 최상목 등 국무위원 6명을 특정해 대통령실로 오라고 연락한 걸 보면 6인 회동 이후 국무위원을 2차로 소집할 계획을 가지고 있었던 걸로 보인다"고 판단했다. 또한 "김용현이 계엄 직후 검찰 조사에서 피고인이 계엄할 때 뭐가 필요한지 물어봐서 계엄 선포문, 국무회의 안건 상정, 포고령 등을 얘기한 적이 있다고 했다"며 "피고인은 한덕수의 건의와 상관없이 처음부터 국무위원 소집하려고 했을 가능성이 높아 보인다"고 덧붙였다. 재판부는 "위증죄는 경험한 사실에 관해 기억에 반하는 사실을 진술할 때 성립하며 주관적 평가 등은 위증죄의 대상이 아니다"며 "당시 국무회의가 법률상 심의에 해당할 수 있는지는 별론으로 하고, 처음부터 의사정족수를 갖춘 국무회의를 소집할 생각이 있었다는 피고인의 진술은 피고인의 의견 내지 주관적 평가에 불과해 위증죄의 대상이 될 수 없다"고 했다. 약 7분 동안 진행된 선고 내내 서 있던 윤 전 대통령은 무죄의 공시를 원하느냐는 재판장의 질문에 고개를 끄덕인 뒤 퇴정했다. 윤 전 대통령은 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있다. 이중 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역, 체포방해 혐의 항소심에서 징역 7년을 각각 선고받았다. 나머지 재판들은 현재 1심 심리가 진행 중이거나 선고를 앞두고 있다. hong90@newspim.com 2026-05-28 10:58
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서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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