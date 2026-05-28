KB손해보험, 안전교육 이수한 배달 라이더에 보험료 5% 할인

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB손해보험은 '라이더 안전교육 할인특약'을 신설하고 오는 6월 26일 책임개시 계약부터 적용한다고 28일 밝혔다.

이번 특약은 이륜차 배달 종사자의 사고 예방과 안전운전을 유도하기 위해 마련됐다. 이에 산업안전보건공단의 온라인 안전교육을 수료한 배달 운전자에게 자동차보험료 5%를 감면해 주는 것이 골자다. 가입 대상은 개인 소유의 유상운송 배달용 이륜차 중 기명피보험자로 한정된다.

KB손해보험은 특약 도입을 통해 배달 종사자들의 자발적인 교육 참여를 유도하고 이륜차 운전 안전에 대한 인식을 제고할 수 있을 것으로 내다봤다.

지난 27일 올림픽공원에서 열린 '서울 라이더 안전 ON' 합동 캠페인에 참여한 관계자들이 함께 기념촬영을 하고 있다. [사진=KB손해보험]

특약 출시와 더불어 KB손해보험은 지난 27일 올림픽공원에서 개최된 '서울 라이더 안전 ON' 합동 캠페인에도 적을 올렸다. ▲서울지방고용노동청 ▲안전보건공단 서울광역본부 ▲한국도로교통공단 ▲한국교통안전공단 등 유관기관과 배달 플랫폼 및 보험업계가 공동 참여한 이번 행사는 배달원들의 교통안전 의식을 높이기 위해 마련됐다.

현장에서는 ▲이륜차 무상 안전점검 ▲사고사례 중심의 안전교육 ▲보호장비 체험 기회 등이 제공됐으며 이륜차 보험 및 사고 처리 관련 상담실도 운영돼 참가자들의 관심을 끌었다.

KB손해보험 관계자는 "이륜차 운행 안전은 사회 전체의 안전과 직결되는 사안"이라며 "보험료 할인 혜택 제공 외에도 안전운전 문화가 시장에 정착될 수 있도록 다각적인 노력을 지속하겠다"고 말했다.

한편 KB손해보험은 2019년 '이륜차 시간제 보험'을 업계 최초로 선보이는 등 배달 종사자들의 근무 형태에 맞춘 상품을 개발해 왔다. 향후에도 안전운전 실천 유치에 따른 보험 혜택을 확대하고 교통안전 인센티브 체계를 구축해 나갈 방침이다.

eoyn2@newspim.com