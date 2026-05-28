대전 오류동 오피스텔서 지하창고 화재…20여 분 만에 진화

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 28일 오후 4시 21분쯤 대전 서구 오류동 한 오피스텔 지하 창고에서 불이 나 소방당국이 진화에 나섰다.
불은 오피스텔 지하 5층 창고에서 발생했으며 출동한 소방대에 의해 오후 4시 48분쯤 완전히 꺼졌다.
이번 화재로 인한 인명피해는 발생하지 않은 것으로 파악됐다. 재산피해 규모는 현재 조사 중이다.
소방당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있다.
nn0416@newspim.com
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 28일 오후 4시 21분쯤 대전 서구 오류동 한 오피스텔 지하 창고에서 불이 나 소방당국이 진화에 나섰다.
불은 오피스텔 지하 5층 창고에서 발생했으며 출동한 소방대에 의해 오후 4시 48분쯤 완전히 꺼졌다.
이번 화재로 인한 인명피해는 발생하지 않은 것으로 파악됐다. 재산피해 규모는 현재 조사 중이다.
소방당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있다.
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