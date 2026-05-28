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"붕괴 직전까지 열차 59대 통과"…서소문 고가 아래 12시간 무방비

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AI 핵심 요약

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  • 서소문 고가 붕괴 당일 승객 태운 열차 59대가 통과했다.
  • 이상 징후 뒤에도 철도·도로 통제는 즉시 이뤄지지 않았다.
  • 서울시와 코레일이 공사 방식과 책임을 놓고 공방했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

위험 징후 확인 뒤에도 KTX·전동열차 계속 운행
사고 5분 전 KTX 지나가…서울시·코레일 책임 공방 격화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 당일, 위험 징후가 확인된 이후에도 승객을 태운 열차 수십 대가 고가 아래 철로를 통과한 것으로 드러났다.

28일 서울시와 한국철도공사 등에 따르면 서소문 고가 붕괴 사고가 발생한 지난 26일 새벽 2시30분부터 오후 2시33분까지 승객을 태운 채 사고 구간 아래 철로를 통과한 열차는 총 59대로 집계됐다. 열차 종류별로는 KTX 등 고속열차가 28대, 전동열차가 31대였다.

국토교통부 사고조사위원회 관계자들이 27일 서울 서대문구 서소문고가도로 붕괴 사고 현장을 점검하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

승객이 없는 회송열차와 화물열차, 시운전 열차 등을 포함하면 당일 해당 구간을 지난 열차는 총 166대에 달했다.

특히 이날 오전 11시30분 1차 현장점검 과정에서 교량의 대들보 역할을 하는 거더(girder)가 29㎜ 내려앉는 등 이상 징후가 확인됐음에도 철도와 도로 통제가 즉시 이뤄지지 않은 것으로 나타났다. 이후 사고 직전까지 약 12시간 동안 위험 구간이 사실상 방치된 것이다.

고가가 붕괴되기 5분 전에는 승객 42명이 탑승한 KTX 열차가 고가 아래를 통과했고, 사고 1분30초 전에는 무궁화호 열차도 해당 구간을 지난 것으로 조사됐다.

사고 원인을 둘러싼 서울시와 한국철도공사(코레일)의 책임 공방도 이어지고 있다.

서울시는 당초 24시간 연속 철거 작업을 계획했지만 코레일과 협의 과정에서 하루 작업 시간이 새벽 시간대 3시간으로 제한됐고, 이른바 '쪼개기 공사'가 진행되면서 사고 위험이 커졌다고 주장했다.

반면 코레일은 "열차 운행 선에 영향을 줄 수 있는 작업은 철도 안전을 위해 열차 운행이 중지된 시간대에 시행해야 한다는 의견을 제출한 것"이라며 "서울시 역시 야간 차단 작업 계획을 직접 수립해 제출했다"고 반박했다.

또 코레일은 "사고 당일 새벽 야간작업 과정에서 단차가 발생했다는 사실이나, 주간 안전진단이 예정돼 있다는 내용을 서울시나 시공사로부터 전달받지 못했다"고 밝혔다.

mkyo@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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