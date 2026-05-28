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MSCI 리밸런싱 앞두고 편출 3종목 하락·반도체 강세

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  • MSCI가 29일 리밸런싱을 앞두고 한진칼·HD현대마린솔루션·SK바이오팜을 5월 한국 표준지수 편출하기로 했다
  • 편출 3종목에는 수천억원대 매도 수요가, SK하이닉스·삼성전자 등 반도체 대형주에는 비중 상향에 따른 대규모 매수 수요가 예상된다
  • MSCI EM 내 한국 비중이 21.7%로 높아지며 최소 1조4000억원 이상 패시브 자금 유입이 전망되고 단기 수급은 편출 3종목 매도와 SK하이닉스·삼성전자 매수에 집중될 가능성이 크다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한진칼·HD현대마린솔루션·SK바이오팜 29일 장 마감 후 지수 제외
SK하이닉스 9700억·삼성전자 4480억 패시브 자금 유입 전망

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = MSCI(모건스탠리캐피털인터내셔널) 5월 정기 리뷰 리밸런싱을 하루 앞두고 한국 표준지수 편출 대상 3개 종목(한진칼, HD현대마린솔루션, SK바이오팜)이 모두 하락했다. 신규 편입 종목은 없지만 SK하이닉스와 삼성전자는 비중 상향에 따른 패시브 매수 수요가 예상된다.

28일 한국거래소에 따르면 편출 대상 종목은 모두 하락했다. 한진칼은 전 거래일보다 3900원(3.47%) 내린 10만8500원에 거래를 마쳤다. HD현대마린솔루션은 1만5000원(6.22%) 하락한 22만6000원, SK바이오팜은 1200원(1.27%) 내린 9만3500원에 마감했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 28일 오후 코스피가 전장 종가보다 43.41 포인트(0.53%) 하락하며 8185.29로, SK하이닉스가 2.05% 상승하며 228만원에 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 0.80원 상승한 1502.00원에 주간거래를 마감했다. 2026.05.28 yym58@newspim.com

반면 반도체 대형주는 다른 흐름을 보였다. SK하이닉스는 이날 전 거래일보다 4만6000원(2.05%) 오른 228만9000원에 마감했다. 

이번 MSCI 리밸런싱의 수급 초점은 신규 편입 종목이 아니라 편출 종목 매도와 대형 반도체주 비중 확대에 맞춰졌다. 유안타증권은 5월 MSCI 정기변경에 따른 리밸런싱 수요를 SK하이닉스 9288억원, 삼성전자 3143억원 순유입으로 추산했다.

MSCI가 이달 12일 공개한 글로벌 표준지수 변경 내역에 따르면 한국 지수 변경 종목 수는 편입 0개, 편출 3개다. 편출 대상은 ▲한진칼 ▲HD현대마린솔루션 ▲SK바이오팜이다. 변경 사항은 29일 장 마감 이후 적용되고 효력일은 6월 1일이다. 이번 리뷰 이후 MSCI 한국 지수 구성 종목 수는 80개에서 77개로 줄어든다.

삼성증권은 편출에 따른 수급 영향 규모를 한진칼 900억원, HD현대마린솔루션 1360억원, SK바이오팜 1120억원으로 추산(이달 12일 종가 기준)했다.

유안타증권은 편출 3개 종목의 리밸런싱 매도 수요를 HD현대마린솔루션 1106억원, SK바이오팜 847억원, 한진칼 711억원으로 추산했다. 평균 거래대금 대비 매도 수요는 한진칼 6.0배, SK바이오팜 4.2배, HD현대마린솔루션 1.1배 수준이다.

고경범 유안타증권 연구원은 "HD현대마린솔루션과 SK바이오팜은 편출 가능성을 낮게 판단했지만 편출입 컷오프(기준 시가총액)가 당사 패시브 추정 수준을 크게 상회하면서 편출됐다"고 설명했다.

비중 상승 상위 종목은 SK하이닉스와 삼성전자로 집계됐다. 유안타증권은 양사의 리밸런싱 수요를 각각 9288억원, 3143억원으로 추산했다. 이 밖에 SK스퀘어 606억원, 현대차 498억원, 에코프로비엠 368억원, 두산에너빌리티 333억원, 삼성전기 292억원 등도 비중 상승에 따른 수급 유입 대상으로 봤다.

한국투자증권도 SK하이닉스와 삼성전자의 유동주식수 상향 조정을 이번 리뷰의 주요 변화로 제시했다. 한국투자증권은 29일 종가 기준 인덱스 자금 유입 예상액을 SK하이닉스 9700억원, 삼성전자 4480억원으로 추산했다.

시장에서는 29일 장 마감 동시호가에서 편출 종목과 비중 조정 종목을 중심으로 지수 추종 자금의 매매가 반영될 것으로 보고 있다. 신규 편입 종목이 없는 만큼 단기 수급은 편출 3종목 매도와 SK하이닉스·삼성전자 매수에 집중될 가능성이 있다.

이경수 하나증권 연구원은 이달 20일 기준 MSCI 신흥국(EM) 지수 내 한국 비중이 15.4%에서 21.7%로 높아졌다고 분석했다. 이 연구원은 이 비중 상향으로 기계적으로 한국 주식을 사야 하는 패시브 자금이 최소 1조4000억원 이상 유입될 것으로 추산했다. 또한 6월 중순 MSCI 선진지수 편입 관련 시장접근성 리뷰 및 와치리스트 발표를 외국인 수급 전환의 추가 변수로 제시했다.

한편 MSCI 정기 리뷰는 매년 2월, 5월, 8월, 11월 진행된다. 구성 종목은 전체 시가총액, 유동 시가총액, 유동성 등을 기준으로 조정된다. 올해 5월 리뷰의 리밸런싱일은 이달 29일, 변경 유효 시작일은 다음 달 1일이다.

dconnect@newspim.com

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尹, '한덕수 재판 위증' 1심 무죄 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 위증 혐의를 받는 윤 전 대통령에게 무죄를 선고했다. 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 윤석열 전 대통령 [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의 재판에 증인으로 출석해 처음부터 국무회의를 거쳐 계엄 선포를 하려 했던 것처럼 허위로 증언한 혐의를 받는다. 윤 전 대통령은 처음부터 국무위원을 불러야 한다고 생각했느냐는 질문에, 당연히 요건은 갖춰야 했다며 원래부터 그렇게 하려 했다는 취지로 답했다. 그러나 윤 전 대통령이 한 전 총리의 건의를 받고 나서야 국무회의를 열려고 했다는 것이 특검 측 시각이다. 이날 재판부는 "피고인이 한덕수 등 6명과 처음으로 집무실에서 회동했을 당시 2차로 연락받고 온 최상목에게 교부할 계엄 문건이 미리 준비된 점, 피고인이 (1차) 회동을 마치자마자 김정환 (전 대통령실 수행실장)에게 최상목 등 국무위원 6명을 특정해 대통령실로 오라고 연락한 걸 보면 6인 회동 이후 국무위원을 2차로 소집할 계획을 가지고 있었던 걸로 보인다"고 판단했다. 또한 "김용현이 계엄 직후 검찰 조사에서 피고인이 계엄할 때 뭐가 필요한지 물어봐서 계엄 선포문, 국무회의 안건 상정, 포고령 등을 얘기한 적이 있다고 했다"며 "피고인은 한덕수의 건의와 상관없이 처음부터 국무위원 소집하려고 했을 가능성이 높아 보인다"고 덧붙였다. 재판부는 "위증죄는 경험한 사실에 관해 기억에 반하는 사실을 진술할 때 성립하며 주관적 평가 등은 위증죄의 대상이 아니다"며 "당시 국무회의가 법률상 심의에 해당할 수 있는지는 별론으로 하고, 처음부터 의사정족수를 갖춘 국무회의를 소집할 생각이 있었다는 피고인의 진술은 피고인의 의견 내지 주관적 평가에 불과해 위증죄의 대상이 될 수 없다"고 했다. 약 7분 동안 진행된 선고 내내 서 있던 윤 전 대통령은 무죄의 공시를 원하느냐는 재판장의 질문에 고개를 끄덕인 뒤 퇴정했다. 윤 전 대통령은 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있다. 이중 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역, 체포방해 혐의 항소심에서 징역 7년을 각각 선고받았다. 나머지 재판들은 현재 1심 심리가 진행 중이거나 선고를 앞두고 있다. hong90@newspim.com 2026-05-28 10:58
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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