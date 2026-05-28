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뉴욕증시 프리뷰, 유가 급등·중동 긴장 재고조에 주가 선물 하락...PCE 앞둔 경계심↑

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AI 핵심 요약

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  • 미·이란 긴장에 28일 뉴욕증시 선물이 하락했다.
  • 호르무즈 리스크로 유가와 국채금리가 동반 상승했다.
  • 투자자들은 PCE 물가와 연말 금리인상 가능성을 주시했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

호르무즈 리스크에 인플레 우려 재점화
"예상 웃도는 물가 나오면 연말 금리인상 가능성"
AI 랠리 지속…스노우플레이크 37% 급등

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국과 이란 간 군사적 긴장이 다시 고조되면서 28일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 미국 주가지수 선물 가격이 일제히 하락했다. 국제유가와 미국 국채 수익률이 동반 상승한 가운데, 투자자들은 향후 금리 경로를 좌우할 핵심 인플레이션 지표 발표를 앞두고 관망세를 강화하고 있다.

미 동부시간 오전 8시 5분 기준 다우존스 산업평균지수 선물은 94포인트(0.19%) 하락했고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 선물은 0.23% 내렸다. 나스닥100 선물 역시 0.38% 하락했다.

[사진=로이터 뉴스핌]

 호르무즈 리스크에 인플레 우려 재점화

국제유가는 다시 급등했다. 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 3% 넘게 오르며 배럴당 91달러를 넘어섰고, 브렌트유 선물도 약 3% 상승한 배럴당 97달러 선에서 거래됐다.

이번 유가 반등은 미국 군이 이란 내 군사시설을 겨냥해 추가 공습을 단행했다는 보도가 나온 이후 나타났다. 로이터통신은 미국 당국자를 인용해 미국이 호르무즈 해협 인근 이란 군사시설을 타격했다고 전했다.

이란은 이에 대응해 미군 공군기지를 겨냥한 공격을 감행했다. 이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신이 이란과 타협에 가까워졌다는 보도를 공개적으로 부인한 지 몇 시간 만에 벌어진 일이다.

앞서 마코 루비오 미국 국무장관은 백악관 각료회의에서 "이란과의 협상이 일부 진전을 보였다"며 "행정부는 외교적 협상을 통한 해결을 선호하며 성공 가능성을 최대한 열어둘 것"이라고 밝혔지만, 트럼프 대통령은 "이란이 호르무즈 해협을 통제하도록 허용하지 않을 것"이라고 선을 그었다.

이란 국영TV는 미국과 합의가 이뤄질 경우 한 달 안에 호르무즈 해협 상업 운송을 전쟁 이전 수준으로 복구하겠다고 보도했으나, 백악관은 관련 양해각서 보도를 "완전한 허구(a complete fabrication)"라고 부인했다.

시장에서는 호르무즈 해협 긴장이 장기화될 경우 에너지 가격 상승을 통해 인플레이션 압력이 다시 확대될 가능성을 우려하고 있다. 실제로 미국 국채 수익률도 상승 흐름을 나타냈다.

기준물인 10년물 수익률은 4.5%를 넘어섰고, 30년물 수익률은 5.02%로 상승 중이다. 미 연방준비제도(Fed)의 통화 정책에 민감한 2년물 금리도 4.07%로 3.7bp(1bp=0.01%포인트) 상승 중이다.

스노우플레이크 [사진=블룸버그]

 "예상 웃도는 물가 나오면 연말 금리인상 가능성"

투자자들의 시선은 이날 오전 8시30분(미 동부시간) 발표될 4월 개인소비지출(PCE) 물가지수에 집중되고 있다. PCE는 연준이 가장 선호하는 물가 지표로, 새로 취임한 케빈 워시 연준 의장 체제에서 향후 통화정책 방향을 가늠할 핵심 변수로 평가된다.

다우존스가 집계한 경제학자 전망에 따르면 4월 PCE는 전월 대비 0.5%, 전년 동기 대비 3.8% 상승할 것으로 예상된다. 식품과 에너지를 제외한 근원 PCE는 각각 0.3%, 3.3% 상승 전망이다.

스위스쿼트은행의 이펙 오즈카르데스카야 수석 시장 분석가는 "예상보다 높은 물가 수치가 나올 경우 연준의 매파적 전망이 강화되면서 연말 금리 인상 가능성이 더욱 커질 수 있다"고 말했다.

그는 이어 "예상 수준이거나 더 낮은 수치가 나온다면 금리 인상 전망은 다소 완화될 수 있다"면서도 "지정학적 불확실성과 높은 에너지 가격이 지속되는 한 긴축 정책 가능성이 완전히 사라지지는 않을 것"이라고 덧붙였다.

현재 금융시장에서는 연준이 올해 남은 기간 금리를 동결할 가능성을 높게 보고 있지만, 일부에서는 12월 기준금리 25bp(1bp=0.01%포인트) 추가 인상 가능성도 반영하고 있다.

◆ AI 랠리 지속…스노우플레이크 37% 급등

중동 리스크 속에서도 AI(인공지능) 관련 낙관론과 기업 실적 개선 흐름은 이어지고 있다. 뉴욕증시 3대 지수는 전날 모두 사상 최고치로 마감했으며, S&P500 지수는 9주 연속 상승 흐름을 이어갈 가능성이 높아졌다. 이는 2023년 12월 이후 가장 긴 연속 상승세다.

종목별로는 데이터 분석 업체 ▲스노우플레이크(SNOW)가 가장 주목받았다. 회사는 연간 제품 매출 전망을 상향 조정하고, 아마존웹서비스(AWS)와 60억달러 규모의 5년 AI 인프라 계약을 체결했다고 발표하면서 시간외 거래에서 37% 넘게 급등했다. 1분기 실적도 시장 예상치를 웃돌았다.

관련 종목인 ▲데이터독(DDOG)과 ▲몽고DB(MDB)도 각각 5.7%, 10.7% 상승했다.

반면 반도체 업체 ▲마벨 테크놀로지(MRVL)는 1분기 실적 발표 이후 개장 전 거래에서 2.7% 하락했다. 다만 해당 종목은 올해 들어 주가가 두 배 이상 오른 상태다.

▲HP(HPQ)는 메모리 가격 상승이 수익성을 압박할 수 있다고 경고하면서 1.2% 하락했다.

할인 유통업체 ▲달러트리(DLTR)는 연간 이익 전망 상향 조정에 힘입어 10.9% 상승했고, 전자제품 유통업체 ▲베스트바이(BBY)는 2분기 매출 전망이 시장 예상치를 웃돌면서 4.9% 올랐다.

드론 관련주들도 강세를 나타냈다. 월스트리트저널(WSJ)이 트럼프 행정부가 드론 기업들에 대한 자금 지원 방안을 논의하고 있다고 보도한 영향이다.

▲언유주얼 머신스(UMAC)는 27.6% 급등했고, ▲에어로바이런먼트(AVAV)와 ▲크라토스 디펜스 앤 시큐리티 솔루션스(KTOS)는 각각 9.8% 상승했다.

koinwon@newspim.com

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尹, '한덕수 재판 위증' 1심 무죄 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 위증 혐의를 받는 윤 전 대통령에게 무죄를 선고했다. 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 윤석열 전 대통령 [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의 재판에 증인으로 출석해 처음부터 국무회의를 거쳐 계엄 선포를 하려 했던 것처럼 허위로 증언한 혐의를 받는다. 윤 전 대통령은 처음부터 국무위원을 불러야 한다고 생각했느냐는 질문에, 당연히 요건은 갖춰야 했다며 원래부터 그렇게 하려 했다는 취지로 답했다. 그러나 윤 전 대통령이 한 전 총리의 건의를 받고 나서야 국무회의를 열려고 했다는 것이 특검 측 시각이다. 이날 재판부는 "피고인이 한덕수 등 6명과 처음으로 집무실에서 회동했을 당시 2차로 연락받고 온 최상목에게 교부할 계엄 문건이 미리 준비된 점, 피고인이 (1차) 회동을 마치자마자 김정환 (전 대통령실 수행실장)에게 최상목 등 국무위원 6명을 특정해 대통령실로 오라고 연락한 걸 보면 6인 회동 이후 국무위원을 2차로 소집할 계획을 가지고 있었던 걸로 보인다"고 판단했다. 또한 "김용현이 계엄 직후 검찰 조사에서 피고인이 계엄할 때 뭐가 필요한지 물어봐서 계엄 선포문, 국무회의 안건 상정, 포고령 등을 얘기한 적이 있다고 했다"며 "피고인은 한덕수의 건의와 상관없이 처음부터 국무위원 소집하려고 했을 가능성이 높아 보인다"고 덧붙였다. 재판부는 "위증죄는 경험한 사실에 관해 기억에 반하는 사실을 진술할 때 성립하며 주관적 평가 등은 위증죄의 대상이 아니다"며 "당시 국무회의가 법률상 심의에 해당할 수 있는지는 별론으로 하고, 처음부터 의사정족수를 갖춘 국무회의를 소집할 생각이 있었다는 피고인의 진술은 피고인의 의견 내지 주관적 평가에 불과해 위증죄의 대상이 될 수 없다"고 했다. 약 7분 동안 진행된 선고 내내 서 있던 윤 전 대통령은 무죄의 공시를 원하느냐는 재판장의 질문에 고개를 끄덕인 뒤 퇴정했다. 윤 전 대통령은 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있다. 이중 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역, 체포방해 혐의 항소심에서 징역 7년을 각각 선고받았다. 나머지 재판들은 현재 1심 심리가 진행 중이거나 선고를 앞두고 있다. hong90@newspim.com 2026-05-28 10:58
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서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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