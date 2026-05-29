[재산공개] 윤승기 감사원 공직감찰본부장 41억 신고

AI 핵심 요약beta
- 감사원 고위공직자 3명이 29일 재산을 공개했다.
- 윤승기 본부장이 41억1149만원으로 가장 많았다.
- 임동혁 19억2067만원, 임선숙 17억416만원이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 정부공직자윤리위원회가 29일 2026년 5월 수시재산등록사항을 공개한 가운데 감사원 소속 고위공직자 3명의 재산 내역이 공개됐다.
윤승기 공직감찰본부장은 총 41억1149만원을 신고해 감사원 공개 대상 중 가장 많은 재산을 신고했다.
윤 본부장은 서울 서초구 방배동 아파트를 본인·배우자 명의로 각각 9억3600만원씩 보유하고 있으며, 미국 워싱턴주 단독주택도 본인·배우자 공동 명의로 약 15억 4296만원(환율 1466원 기준) 규모를 등록했다.
배우자 명의로 미국 법인 아메리칸 엔더블유(American NW) 출자지분 7억 3300만원도 신고했다. 채무는 방배동 아파트 임대보증금 포함 15억9590만원이다.
승진 신고한 임동혁 국민감사본부장은 총 19억2067만원을 신고했다. 배우자 명의 서울 강남구 개포동 아파트(7억 8000만원)가 주요 자산이며, 배우자 명의 국내외 상장주식도 8417만원 보유하고 있다. 채무는 모친 명의 임대보증금 포함 1억7826만원이다.
신규 임명된 임선숙 감사위원은 총 17억416만원을 신고했다. 예금이 8억5451만원으로 가장 큰 비중을 차지했으며, 본인 명의 광주 봉선동 아파트(3억 1500만원)를 보유하고 있다.
hyun9@newspim.com