앤스로픽, 기업 가치 9650억 달러로 오픈AI 추월

실리콘밸리 최고 가치 AI 기업 등극…클로드 코드가 매출 폭발 견인

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 스타트업 앤스로픽이 28일(현지시간) 기업 가치 9650억 달러로 오픈AI를 제치고 실리콘밸리에서 가장 가치 있는 인공지능(AI) 기업이 됐다.

앤스로픽은 이날 9650억 달러의 기업 가치를 평가하는 650억 달러 규모의 시리즈 H 자금 조달을 발표했다. 이는 오픈AI를 앞서는 것이다.

이번 라운드는 알티미터 캐피털과 드래고니어, 그린오크스, 세쿼이아 캐피털이 주도했다. 지난 2월 3800억 달러였던 기업 가치는 3배나 급증했다. 앞서 오픈AI는 지난 3월 말 1220억 달러 자금 조달을 마무리하며 기업 가치가 8520억 달러로 평가됐었다.

앤스로픽의 매출은 인기 AI 코딩 어시스턴트 클로드 코드 덕분에 폭발적으로 증가했다. 앤스로픽은 이날 470억 달러의 매출 런레이트(연간 예상 매출)를 보고했다. 이는 지난해 100억 달러 매출은 물론 올해 초 300억 달러 런레이트에서 크게 늘어난 것이다.

노트북 화면에 표시된 앤스로픽 로고 [사진=블룸버그통신]

크리슈나 라오 앤스로픽 최고재무책임자(CFO)는 보도자료에서 "클로드는 성장하는 글로벌 고객 커뮤니티에 점점 더 필수적인 존재가 되고 있으며 우리는 클로드 코드와 코워크 같은 도구를 더 유용하고 강력하며 고객 요구에 맞게 적응시키기 위해 끊임없이 노력하고 있다"고 강조했다. 그러면서 "이번 자금 조달은 우리가 경험하고 있는 역사적 수요에 대응하고 연구 최전선에 머무르며 클로드를 일이 이뤄지는 더 많은 곳에 가져가는 데 도움이 될 것"이라고 했다.

앤스로픽은 이날 앞서 최신 모델 클로드 오푸스 4.8을 출시했다. 이 모델은 이전 버전보다 컴퓨터 코드 생성 능력이 크게 향상됐다. 새 모델 클로드 오푸스 4.8은 대화형 영어로 작성된 프롬프트에 따라 소프트웨어를 만드는 바이브 코딩에서 공개적으로 이용 가능한 모든 AI 기술을 능가한다. 최신 AI 성능을 추적하는 발스AI에 따르면 오푸스 4.8은 바이브 코딩 벤치마크에서 이전 모델보다 10% 높은 점수를 기록했으며 수학 분야에서도 이전 버전을 제쳤다.

앤스로픽의 모멘텀은 최근 몇 달간 다리오 아모데이 최고경영자(CEO)가 AI의 잠재적 위험에 대해 목소리를 내고 기술 규제를 촉구하면서 더욱 가속됐다. 이는 AI가 전쟁에서 어떻게 사용돼야 하는지를 두고 국방부와의 격렬한 갈등으로 이어지기도 했다.

앤스로픽은 이번 자금 조달에서 삼성과 마이크론, SK하이닉스 등 새로운 전략적 투자자를 끌어들였다. 이들은 AI 개발에 핵심적인 저장장치와 메모리, 로직 칩을 만드는 기업이다. 앤스로픽은 이러한 전략적 파트너들이 클로드 코드 수요 증가에 따라 회사의 컴퓨팅 파워를 늘리는 데 도움이 될 것이라고 설명했다.

스타트업 추적 업체 피치북에 따르면 앤스로픽은 설립 이후 현재까지 1300억 달러 이상을 조달했다. 투자자 명단에는 캐피털 그룹과 멘로 벤처스, 라이트스피드 벤처 파트너스 등과 아마존, 구글 같은 빅테크가 포함된다.

mj72284@newspim.com