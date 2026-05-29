삼성전자, 비바테크 2026서 AI 헬스케어 솔루션 공개

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자는 29일 비바테크 2026 참가를 밝혔다.
- 삼성헬스 기반 AI 건강관리 솔루션을 공개한다.
- 수면 분석부터 반려동물 돌봄까지 선보인다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 다음달 17~20일 프랑스 파리에서 열리는 유럽 최대 규모 테크 박람회 '비바테크 2026'에 참가해 인공지능(AI) 기반 헬스케어 솔루션을 공개한다고 29일 밝혔다.
삼성전자는 모바일, 웨어러블, 가전을 연계한 에코시스템을 통해 수면·건강 상태 분석부터 가족과 반려동물 돌봄까지 일상에서 실천하는 예방적 건강관리 서비스를 선보일 계획이다.
삼성헬스 기반 통합 건강관리 솔루션과 노화방지, 반려동물 건강관리 등 다채로운 서비스를 파트너사들과 함께 전시한다. 곧 도입될 삼성헬스의 새로운 기능도 공개할 예정이다.
다음달 19일에는 AI 기반의 개인화된 건강·웰니스 경험을 구현하기 위한 연결된 생태계의 역할과 삼성헬스 비전을 소개하는 패널 토론이 진행된다.
비바테크는 올해 10주년을 맞으며 전 세계 4000여 개 기업이 참가한다. 이번 행사는 'AI: 환상에서 현실로'라는 주제 아래 생산성, AI 주권 및 윤리, 그린테크, 사이버보안, 건강과 장수, 벤처투자, 콘텐츠 제작, 딥테크 등 8개 분야에 초점을 맞춘다.
kji01@newspim.com