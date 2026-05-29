중기부, 'K-수출전략품목' 200개사 키운다…해외진출 지원

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뷰티·패션·푸드·라이프 선정

수출바우처 등 최대 3년 우대

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = K-뷰티를 넘어 패션·푸드·라이프 분야까지 해외 수요가 확대되는 가운데, 정부가 중소기업 소비재를 국가대표 수출 품목으로 육성하는 사업을 확대하기로 했다.

중소벤처기업부는 29일부터 'K-수출전략품목 육성사업'에 참여할 중소기업을 모집한다고 밝혔다.

해당 사업은 K-컬처 확산에 따라 세계적으로 수요가 늘고 있는 소비재 분야 혁신 제품을 발굴해 글로벌 시장 진출을 지원하는 사업이다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] 2023.04.19 victory@newspim.com

중기부는 지난 2024년 처음으로 뷰티·푸드 분야 30개 기업 제품을 선정한 데 이어, 지난해에는 패션·라이프 분야까지 확대해 총 80개 기업 제품을 추가 선정했다.

올해 모집 대상은 뷰티·패션·라이프·푸드 등 4대 소비재 분야다. 중기부는 혁신성과 글로벌 확장 가능성 등을 중심으로 서면평가와 외국인 소비자 경쟁력 평가, 글로벌 유통기업·전문가 품평회 등을 거쳐 200개 안팎 제품을 선정할 계획이다.

선정 기업에는 글로벌 유통기업 협력 인프라를 활용한 맞춤형 해외 진출 프로그램이 지원된다.

협력기관은 ▲올리브영(뷰티) ▲신세계백화점(뷰티·패션) ▲무신사(패션) ▲G마켓(라이프) ▲롯데마트(푸드) 등이다.

또 수출바우처와 해외인증 획득, 해외 전시회·상담회 참가 등 정부 수출지원 사업 선정 때 우대 혜택을 제공한다. K-브랜드 글로벌 진출 프로젝트 우선 참여 기회도 최대 3년간 지원한다.

참여기업 모집은 다음달 25일까지 진행된다.

심재윤 중기부 글로벌성장정책관은 "뷰티를 중심으로 확산돼 온 중소 K-소비재 트렌드는 이제 일시적인 유행을 넘어 세계인의 일상 속에 자리잡고 있다"며 "우리 중소기업의 K-소비재가 세계 시장에서 중소기업 수출을 견인하는 국가대표 제품으로 성장할 수 있도록 정책적 지원을 더욱 강화하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com