세계 100위권 '창업도시' 키운다…중기부·4대 과기원 협력

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지역별 딥테크 특화 가동

대구·광주·대전·울산 참여

2030년 창업도시 5곳 목표

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 수도권에 집중된 기술창업 생태계를 지역으로 확산하기 위한 '창업도시 프로젝트'가 본격 추진된다. 정부와 4대 과학기술원은 지방정부와 손잡고 지역별 딥테크 기반 창업도시 조성에 나서기로 했다.

중소벤처기업부는 21일 대구 대구과학기술원(DGIST) 컨벤션홀에서 '창업도시 조성 프로젝트 전략 발표회'를 열고, 대구·광주·대전·울산 등 4개 지방정부와 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 프로젝트는 지난 4월 열린 '국가창업시대 전략회의' 후속 조치다. 정부의 스타트업 성장 패키지 지원에 지역별 산업·기술 특화 전략을 결합해 지역 주도의 지속 가능한 창업 생태계를 구축하는 것이 핵심이다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] 2023.04.19 victory@newspim.com

중기부는 오는 2030년까지 세계 창업생태계 순위 100위권 내 창업도시 5곳 이상을 만드는 것을 목표로 제시했다. 이를 위해 한국과학기술원(KAIST), DGIST, 광주과학기술원(GIST), 울산과학기술원(UNIST)을 중심으로 대학·연구소·기업·투자기관이 협력하는 통합 거버넌스를 구축할 계획이다. 기술인재 양성부터 창업·성장·정착까지 이어지는 선순환 구조도 함께 만든다.

이날 발표회에서는 지역별 특성을 반영한 창업도시 전략도 공개됐다. 대구시는 DGIST 연구 역량을 기반으로 로봇·모빌리티, 의료·바이오, 인공지능(AI)·소프트웨어 분야 중심의 딥테크 실증기반(테스트베드)을 구축하고 '첨단제조 AX(인공지능 전환) 선도 도시' 조성에 나선다.

대전시는 KAIST와 정부출연 연구기관의 연구 역량을 활용해 우주·방산, AI·로봇, 바이오 분야 중심의 딥테크 창업생태계를 구축하고 혁신기술 기반 유니콘 스타트업 육성 전략을 추진한다.

광주시는 GIST를 중심으로 미래모빌리티, 에너지, AI·반도체 분야를 집중 육성한다. 한국에너지공과대학교와 한국전력 등 에너지 인프라와 연계한 광역형 창업생태계 조성도 추진한다.

울산시는 UNIST와 지역 대기업 산업단지를 기반으로 한 제조 AI와 미래모빌리티 중심의 글로벌 실증형 창업도시 조성 전략을 내놨다. 자동차·조선·석유화학 등 지역 주력산업 현장에서 스타트업 기술이 바로 사업화로 이어지는 개방형 실증 특화도시를 구축할 계획이다.

중기부와 지방정부는 업무협약을 통해 ▲과학기술원 중심 기술인재 발굴·육성 ▲우수 창업기업 지역 유입 ▲기술개발·사업화·투자 지원 ▲지속 가능한 창업환경 조성 ▲정주여건 개선 등에 협력하기로 했다.

한성숙 중기부 장관은 "수도권 중심의 창업 구조를 넘어 지역에서도 기술창업이 활발히 일어나고, 지역에서 성장한 기업이 다시 지역에 정착하는 선순환 구조를 만드는 것이 중요하다"며 "지역이 스스로 성장동력을 만들어가는 자생적 창업 생태계를 조성하고, 대한민국 어디서나 창업하기 좋은 환경을 만들어가겠다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 한성숙 중소벤처기업부 장관이 13일 서울특별시 용산구 서울창조경제혁신센터에서 열린 지역 창업 열풍 확산을 위한 창조경제혁신센터 간담회에서 인사말을 하고 있다.[사진= 중소벤처기업부] 2026.05.13 photo@newspim.com

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