쪽방촌 폭염대책 주문한 李대통령, 직접 돈의동 쪽방촌 방문…에어컨 등 지원 검토

폭염 취약계층 현장 점검

주민 애로사항 청취하고 지원 방안 지시

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 21일 서울 돈의동 쪽방촌을 방문해 여름철 집중호우와 폭염을 앞두고 주민들의 생활 안전을 직접 점검했다.

이 대통령은 전날인 20일 국무회의에서 "더위가 본격화 되기 이전에 관련 정책을 세밀히 점검해 달라"며 "특히 쪽방촌 주민과 독거노인, 옥외노동자 같은 폭염 취약계층에 대한 현장점검 또 지원 대책을 신속하게 강력하게 추진해 줄 것"을 당부한 바 있다.

이재명 대통령이 21일 서울 종로구 돈의동 쪽방촌을 방문해 주민들과 인사를 나누고 있다. 2026.05.21 [사진=청와대]

이 대통령은 이날 직접 쪽방촌을 찾아 쪽방상담소 관계자들을 만나 쪽방촌 주민들의 생활 안전과 지원을 위한 노력에 감사를 표했다. 이어 철거를 위해 비어 있는 공간을 둘러보며 주민들이 함께 사용할 수 있는 휴게공간으로 활용하는 방안을 제안했다.

이 대통령은 건물외벽에 설치된 에어컨을 보고 동행한 쪽방상담소 소장에게 냉방기기 설치 현황을 세심히 확인했다. 골목을 이동하며 마주친 주민들에게는 불편한 점이나 필요한 점은 없는지, 건강은 괜찮은지 일일이 물었다.

주민들은 "이 동네 생기고 대통령이 처음 왔다", "여기까지 와줘서 고맙다"며 반갑게 인사를 건넸고, 이 대통령은 주민들과 악수와 포옹을 하며 인사를 나눴다.

이 대통령은 한 주민의 방을 찾아 고유가지원금 수령 여부를 물어보고, 월세가 어느 정도인지도 확인했다. 30만원 정도라는 답을 듣자 너무 비싼 것이 아닌지 되물었다. 쪽방상담소 관계자가 주거급여 수준으로 임대료를 맞추는 경향이 있다고 설명했다.

또 다른 주민의 집에서 이 대통령은 벽면에 걸린 그림을 보고 "누가 그리셨냐"고 물었고, 직접 그렸다는 이야기에 "정말 잘 그리셨다"고 화답했다.

이재명 대통령이 21일 서울 종로구 돈의동 쪽방촌을 방문해 주민과 대화를 나누고 있다. 2026.05.21 [사진=청와대]

한 주민이 "에어컨이 없어 여름을 버티기 힘들다"고 어려움을 호소하자, 이 대통령은 지원할 수 있는 방법을 관계자들에게 확인했다. 이 대통령은 마주치는 주민들에게 "청소와 관리가 잘 되고 있느냐", "더 신경 써야 할 부분은 무엇이냐"고 지속적으로 물으며 꼼꼼히 살폈다.

방에 혼자 계신 할머니와 오랜 대화를 나눈 이 대통령은 낮에 어떤 일을 하시는지 물었고, 할머니는 살아온 삶의 이력을 전했다. 유심히 듣던 이 대통령은 기초생활수급자인지를 물었고, 할머니가 딸이 있다 보니 그렇지 못하다고 대답하자 "부양가족과 수급자 지원이 이제 무관해진 것으로 아는데 어떤 상황인지 알아보겠다"며 참모진에게 후속 조치를 지시했다.

이 대통령은 거리 끝에서 기다리고 있던 주민들의 환대에 호응하고 사진촬영 요청에도 적극적으로 응했다. 한편 대통령 저서를 들고 기다리던 주민에게 다가가 이름을 묻고 직접 서명을 해주기도 했다.

주민들은 떠나는 대통령을 향해 "대통령님 화이팅", "건강하세요"라고 작별인사를 건넸고, 이 대통령은 "어머님들이 건강하셔야 한다"며 화답했다. 이 대통령은 한 시간여 쪽방촌 곳곳을 살펴본 후 차량 곁에서 기다렸던 주민들과 마지막 인사를 나누며 일정을 마무리했다.

이재명 대통령이 21일 서울 종로구 돈의동 쪽방촌을 방문해 거주 환경을 살펴보고 있다. 2026.05.21 [사진=청와대]

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