스페이스X, IPO 물량 개인투자자에도 직접 배정…"월가 전유물 깬다"

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개인투자자도 IPO 초기 가격 참여

티커는 'SPCX'…6월 로드쇼 예정

스타링크·xAI까지…"머스크 제국 집결"

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 이끄는 우주기업 스페이스X(SpaceX)가 기업공개(IPO) 과정에서 일반 개인투자자들에게도 직접 주식 배정 기회를 제공하기로 했다. 그동안 월가 대형 기관 중심으로 이뤄졌던 IPO 시장 구조에 변화를 가져올 수 있다는 평가가 나온다.

스페이스X는 21일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 투자설명서를 통해 IPO 물량 일부를 로빈후드(Robinhood), 피델리티(Fidelity), 찰스 슈왑(Charles Schwab) 등 온라인 증권 플랫폼을 통해 개인투자자들에게 직접 판매할 계획이라고 밝혔다.

회사는 해당 플랫폼을 이용하는 개인투자자들이 기관투자자들과 동일한 IPO 가격으로, 같은 시점에 주식을 배정받게 될 것이라고 설명했다.

스페이스X 로고 이미지 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 개인투자자도 IPO 초기 가격 참여

이번 조치는 기존 IPO 관행과는 다른 방식으로 평가된다.

통상 대형 IPO 물량은 월가 기관투자자와 초고액 자산가 중심으로 우선 배정된다. 일반 개인투자자들은 거래 시작 이후 이미 급등한 가격에 주식을 매수하는 경우가 많았다.

하지만 스페이스X는 개인투자자들에게도 공모 단계에서 직접 참여 기회를 제공하면서 IPO 접근성을 확대하겠다는 방침이다.

시장에서는 이번 구조가 최근 미국 증시에서 영향력이 커진 개인투자자들을 적극 끌어들이기 위한 전략이라는 분석도 나온다.

◆ 티커는 'SPCX'…6월 로드쇼 예정

스페이스X는 이번 주 나스닥 상장 계획을 공식 발표했다. 상장 티커(symbol)는 'SPCX'다.

회사는 지난 4월 비공개 방식으로 상장 서류를 제출했으며, 오는 6월 8일부터 기관투자자 대상 설명회인 '로드쇼(roadshow)'를 시작할 것으로 알려졌다.

2002년 설립된 스페이스X는 재사용 로켓 기술을 앞세워 세계 최대 민간 우주기업으로 성장했다.

미국 우주왕복선 프로그램 종료 이후 NASA의 핵심 발사 파트너 역할을 맡아왔으며, 현재는 국가안보·방위 계약과 위성 인터넷 사업 스타링크(Starlink) 등을 핵심 사업으로 운영 중이다.

◆ 스타링크·xAI까지…"머스크 제국 집결"

특히 약 1만개의 위성으로 구성된 스타링크 사업은 스페이스X의 핵심 성장 동력으로 평가된다.

시장에서는 스타링크가 향후 글로벌 통신 인프라 시장의 핵심 플레이어로 성장할 가능성에 주목하고 있다.

여기에 머스크는 최근 인공지능(AI) 기업 xAI까지 확장하며 우주·통신·AI를 아우르는 대형 기술 생태계를 구축하고 있다는 평가를 받고 있다.

다만 실제 개인투자자들의 IPO 참여 규모는 제한될 가능성도 있다.

스페이스X는 각 증권 플랫폼별 자체 규정과 조건에 따라 개인투자자 청약 자격과 배정 물량이 달라질 수 있다고 밝혔다.

시장에서는 스페이스X IPO 수요가 공급 물량을 크게 웃돌 가능성이 높은 만큼, 개인투자자 배정 물량 확보 경쟁도 치열할 것으로 보고 있다.

koinwon@newspim.com