'GTX-A 시공오류' 정부합동점검 착수…원인 규명·안전 확보 총력

AI 핵심 요약beta
- 국토교통부와 행정안전부가 21일 GTX-A 삼성역 구간 정부합동 안전점검에 착수했다
- 민간 전문가가 단장을 맡은 점검단이 시공오류 원인과 건설관리 체계 전반의 적정성을 집중 점검한다
- 영동대로 전 구간과 대심도 지하 개발사업까지 점검·안전관리 기준 강화로 이어질 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 국토교통부와 행정안전부가 시공오류가 발생한 수도권광역급행철도(GTX)-A 삼성역 구간에 대해 대규모 정부합동 안전점검에 착수했다. 단순 현장 점검을 넘어 시공 과정 전반과 관리 체계까지 들여다보겠다는 방침으로, 향후 수도권 대형 지하철·철도 공사 전반의 안전관리 기준에도 영향을 미칠 전망이다.
국토교통부와 행정안전부는 수도권광역급행철도(GTX)-A 삼성역 구간 약 1㎞ 구간을 대상으로 '정부합동점검단'을 구성해 안전점검을 실시한다고 21일 밝혔다. 이번 점검은 '재난 및 안전관리 기본법'에 따라 추진되며, 공사장안전 분야 1개조와 시공건설 분야 2개조 등 총 3개조·40인 규모로 운영된다.
점검단에는 국토부·행안부를 비롯해 한국산업안전보건공단, 한국전기안전공사, 한국가스안전공사, 국토안전관리원, 철도기술연구원, 국가철도공단 등 전문기관과 외부 전문가들이 참여한다. 정부는 점검의 객관성을 확보하기 위해 민간 전문가를 단장으로 임명해 운영할 계획이다.
이번 합동점검의 핵심은 단순 보수 여부를 넘어 시공오류 발생 원인과 건설관리 체계 전반의 적정성을 규명하는 데 있다. 정부는 시설·산업안전·소방·전기 등 분야별 안전관리 실태를 집중 점검하고, 시공·감리·건설관리 과정 전반까지 들여다본다는 방침이다.
특히 정부는 대형 안전사고 가능성을 차단하기 위해 긴급 안전점검을 우선 진행할 예정이다. 공사장 안전 분야는 조속히 점검을 마무리하고, 시공건설 분야는 약 2개월간 정밀 분석을 이어간다. 필요할 경우 점검 기간 연장 가능성도 열어뒀다.
앞서 국토부는 지난 18일 건설기술진흥법에 따라 특별 현장점검단을 구성해 점검에 착수했으나, 이날부터 해당 조직을 정부합동점검단에 통합해 보다 확대된 형태로 운영하기로 했다.
정부는 시공오류가 발생한 영동대로 복합개발 3공구 지하 5층뿐 아니라 영동대로 전체 현장의 건설 중 시설물까지 점검 범위를 넓힐 계획이다. 업계에서는 이번 점검 결과에 따라 향후 GTX 및 대심도 지하 개발사업 전반에 대한 안전관리 강화 요구가 커질 가능성이 높다고 보고 있다.
min72@newspim.com