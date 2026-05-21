뉴욕증시 프리뷰, 호르무즈 긴장 재점화에 미 주가지수 선물 하락...엔비디아↓·양자컴퓨팅株↑

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이란 핵 갈등에 국제유가 다시 급등

엔비디아 호실적에도 주가는 보합권

양자컴퓨팅株 급등…"美 정부 20억달러 지원"

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 주가지수 선물이 21일(현지시간) 하락했다. 이란의 고농축 우라늄 해외 반출 거부 소식에 국제유가와 미국 국채 수익률이 동반 급등하면서 투자심리가 다시 위축된 영향이다. 인공지능(AI) 대장주 엔비디아가 예상치를 웃도는 실적을 내놨지만 시장의 높은 기대치를 완전히 충족시키지는 못했다는 평가도 부담으로 작용했다.

미 동부시간 오전 8시 55분 기준 다우존스 E-미니 선물은 149.00포인트(0.34%) 하락했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 E-미니 선물은 0.38%, 나스닥100 E-미니 선물은 0.57% 내렸다.

미국 뉴욕증권거래소 플로어에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

◆ 이란 핵 갈등에 국제유가 다시 급등

시장을 흔든 핵심 변수는 중동 정세였다.

로이터 통신은 이날 소식통을 인용해 "이란 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이가 준(準)무기급 고농축 우라늄을 해외로 반출하지 말라고 지시했다"고 보도했다.

앞서 시장에서는 파키스탄이 미국·이란 협상 중재를 강화하면서 외교적 진전 기대감이 커졌지만, 이번 보도로 다시 긴장감이 급격히 높아졌다.

특히 시장은 호르무즈 해협 봉쇄 장기화 가능성을 우려하고 있다. 호르무즈 해협은 글로벌 원유·LNG 수송의 핵심 통로다.

국제유가는 즉각 반응했다. 브렌트유 선물은 2.2% 오른 배럴당 107.32달러를 기록했고, 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 2.9% 상승한 배럴당 101.06달러까지 올랐다.

유가 급등은 인플레이션 우려를 다시 자극했다.

미국 10년물 국채 수익률은 4.605% 수준까지 상승하며 최근 오름세를 재개했다. 시장에서는 에너지 가격 상승이 미 연방준비제도(Fed)의 긴축 장기화 가능성을 키울 수 있다는 우려가 커지고 있다.

글로벌X ETF(Global X ETFs)의 투자전략 책임자 스콧 헬프스타인은 "강한 실적 시즌과 기업 이익 전망 상향에도 불구하고 인플레이션과 경기 둔화 우려가 여전히 시장 부담으로 남아 있다"고 말했다.

◆ 엔비디아 호실적에도 주가는 보합권

투자자들의 또 다른 관심사는 뉴욕 증시 인공지능(AI) 반도체 대장주인 엔비디아의 실적이었다.

엔비디아는 시장 예상치를 웃도는 실적과 2분기 가이던스를 발표했으며, 800억달러 규모 자사주 매입 계획과 분기 배당 인상도 공개했다.

하지만 시장 반응은 제한적이었다.

엔비디아 주가는 장 전 거래에서 소폭 하락했다. 시장에서는 AI 붐 속에서 엔비디아가 매번 기대치를 뛰어넘는 데 익숙해진 만큼, 단순 호실적만으로는 추가 상승 동력이 부족하다는 평가가 나온다.

AJ벨의 시장 전략 책임자 댄 코츠워스는 "현재 시장의 관심은 엔비디아가 얼마나 오랫동안 성장 모멘텀을 유지할 수 있는지에 집중돼 있다"며 "엔비디아는 더 이상 혼자만의 경쟁을 하는 상황이 아니다"라고 말했다.

시장에서는 인텔(INTC), AMD(AMD) 등 경쟁 반도체 기업들의 추격도 점차 거세지고 있다고 보고 있다.

D-웨이브 양자 시스템 [사진=업체 제공]

◆ 양자컴퓨팅株 급등…"美 정부 20억달러 지원"

반면 양자컴퓨팅 관련주는 급등세를 나타냈다.

월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 행정부가 양자컴퓨팅 기업 9곳에 총 20억달러 규모 보조금을 지급할 계획이라고 보도했다. 보도에 따르면 일부 기업에는 정부 지분 투자도 포함된다.

▲IBM(IBM)은 약 6.3% 상승했다. IBM은 이 가운데 약 10억달러 지원을 받을 것으로 알려졌다.

▲글로벌파운드리스(GFS)는 9.7% ▲디웨이브 퀀텀(QBTS)은 19.3% ▲리게티 컴퓨팅(RGTI)은 14.6% 급등했다. ▲인플렉션(INFQ)은 26% 넘게 치솟았다.

시장에서는 미국 정부가 AI 반도체 경쟁에 이어 양자컴퓨팅 분야에서도 중국과의 기술 패권 경쟁에 본격적으로 나서고 있다는 분석이 나온다.

◆ 월마트·인튜이트 부진…스페이스X IPO도 주목

개별 종목 가운데서는 소비 둔화 우려도 부각됐다.

미국 최대 유통업체 ▲월마트(WMT)는 연간 가이던스를 유지했지만 2분기 이익 전망이 시장 예상치를 밑돌면서 장 전 거래에서 주가가 3% 가까이 하락했다.

세금 신고 소프트웨어 ▲인튜이트(INTU)는 세금 신고 소프트웨어 터보택스 매출 전망 하향과 전체 직원의 17% 감원 계획 발표 이후 주가가 15% 급락했다.

한편 투자자들은 스페이스X(SpaceX) IPO 소식도 주시하고 있다.

스페이스X는 전날 미국 증권거래위원회(SEC)에 상장 신청서를 공개 제출했다. 시장에서는 이번 IPO가 머스크의 AI·우주 사업 확장 전략을 보여주는 핵심 이벤트가 될 것으로 보고 있다.

koinwon@newspim.com