윤호중 "스타벅스 반역사적...행안부 이벤트 상품서 배제"

AI 핵심 요약beta
- 윤호중 행정안전부 장관은 21일 스타벅스코리아 상품을 제공하지 않겠다고 밝혔다
- 스타벅스는 5·18 민주화운동을 연상시키는 문구로 텀블러 프로모션을 진행해 희화화 논란을 빚었다
- 논란 후 이재명 대통령이 강하게 질타했고 신세계그룹은 18일 손정현 대표를 즉시 해임하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 윤호중 행정안전부 장관은 스타벅스코리아의 5·18 민주화운동 희화화 논란 관련 "민주주의의 역사와 가치를 가볍게 여기거나 상업적 소재로 활용한 기업 상품은 제공하지 않겠다"는 입장을 21일 밝혔다.
윤 장관은 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "최근 물의를 빚은 스타벅스코리아의 반역사적 행태에 대해 깊은 유감을 표한다"며 이같이 밝혔다.
그러면서 "민주주의는 수많은 시민들의 희생과 헌신 위에 세워진 것"이라며 "그 역사를 가볍게 여기거나 상업적 소재로 소비하는 행태는 결코 가볍게 넘길 수 없는 문제"라고 했다.
윤 장관은 "행안부를 비롯한 정부기관들은 그동안 각종 설문조사, 공모전, 국민참여 이벤트 등에 모바일 상품권을 활용해왔다"며 "그러나 이번 사안을 계기로 행안부는 앞으로 민주주의의 역사와 가치를 가볍게 여기거나 상업적 소재로 활용한 기업 상품은 제공하지 않겠다"고 강조했다.
앞서 스타벅스코리아는 5·18 민주화운동 기념일에 진행한 텀블러 프로모션 과정에서 '탱크 데이' '책상에 탁' 등의 문구를 사용했다. 이는 5·18 민주화운동과 박종철 열사 고문치사 사건을 희화화했다는 비판을 받았다.
경찰은 시민단체의 고발에 따라 정용진 신세계그룹 회장과 손정현 전 스타벅스코리아 대표를 모욕 및 명예훼손 혐의로 수사하고 있다.
논란 발생 이후 이재명 대통령은 해당 행사 관련 "역사적인 광주 5·18민주화운동 기념일에 광주 희생자들과 광주 시민들의 피어린 투쟁을 모독하는 '5·18 탱크데이' 이벤트라니 믿기지 않는다"며 "대한민국 공동체와 기본적 인권 민주의 가치를 부정하는 이런 저질 장사치의 비인간적 막장 행태에 분노한다"고 질타했다.
이에 신세계그룹은 지난 18일 "부적절한 마케팅 진행에 대한 책임을 물어 정용진 회장이 손정현 스타벅스코리아(SCK컴퍼니) 대표를 즉시 해임하기로 했다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com