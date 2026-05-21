여야 당대표 총출동한 대전…선거운동 첫날부터 '격전지 혈투'

정청래·장동혁 응원…여야, 대전서 빗속 화력전

민주 파란 함성·국힘 붉은 물결…표심 잡기 경쟁 치열

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 6·3지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 대전 도심은 하루종일 여야의 총력전 무대로 변했다. 국민의힘과 더불어민주당은 각각 당대표를 전면에 내세워 세 과시에 나섰고 양측 모두 1000여 명 규모 지지층을 결집시키며 "대전 승리"를 각각 외쳤다.

특히 이번 대전시장 선거는 단순 지방선거를 넘어 충청권 정치인들의 자존심 대결 양상까지 띠고 있다는 평가가 나온다. 장동혁 국민의힘 당대표는 충남 보령 출신으로 대전에서 정치 활동을 시작했고 정청래 민주당 당대표는 충남 금산 출신으로 대전 보문고를 졸업했다. 여야 대표가 직접 대전에 내려와 지원 유세를 펼치면서 대전이 전국 최대 격전지 중 하나로 떠오르는 분위기다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 21일 6·3지방선거 공식 선거운동 첫날 여야 당대표가 대전을 찾아 지지층 결집에 나섰다. 왼쪽부터 정청래 더불어민주당 당대표와 허태정 대전시장 후보, 장동혁 국민의힘 당대표와 이장우 대전시장 후보. 2026.05.21 nn0416@newspim.com

이날 먼저 포문을 연 것은 국민의힘이었다. 국민의힘은 오전 대전역 서광장에서 출정식을 열고 보수 결집과 정권 견제론을 전면에 내세웠다. 전날부터 이어진 비에도 현장에는 이장우 국민의힘 대전시장 후보와 장동혁 당대표, 5개 구청장 후보, 시·구의원 후보, 당원·지지자·시민 등 1000여 명이 몰려 승리를 외쳤다.

붉은 점퍼와 우비를 입은 지지자들은 우산을 든 채 대전역 광장을 가득 메웠고 후보 이름이 적힌 피켓과 태극기, 빨간 풍선이 빗속 광장을 뒤덮었다. 사회자가 후보 이름을 호명할 때마다 곳곳에서 "국민의힘", "이장우", "이기자" 등의 연호가 터져 나왔다.

이 후보는 자신이 '호남의 사위'임을 강조하며 "우리 아이들이 살아갈 대전을 일류경제도시로 만들 비전과 실행력이 있다"며 지지를 호소했다. 또 "대전은 위대한 개척자들의 도시"라며 대전의 과학·산업 성과를 강조한 뒤 도시철도 2호선 트램 사업을 언급하며 과거 민주당 시정을 강하게 비판했다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 6·3지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 오전 대전역 서광장에서 국민의힘 출정식이 열렸다. 장동혁 당대표가 "국민의힘을 향한 뜨거운 바람이 불고 있다"며 "우리의 열정을 하루에 1도씩만 더 높여 달라. 국민의힘 지지율도 하루에 1%씩만 끌어올려 달라"고 지지를 호소했다. nn0416@newspim.com

그는 "민주당 허태정 전임 시장 시절 사업비를 7492억 원이라고 했지만 실제로는 1조6000억 원 가까이 드는 사업이었다"며 "결국 시민 혈세 수천억 원이 더 들어가게 됐다"고 강조했다. 이어 "중소벤처기업부를 뺏긴 민주당 시정과 방위사업청을 대전으로 끌어온 국민의힘 시정은 다르다"며 능력 있는 시장임을 강하게 말했다.

이에 장동혁 대표 역시 대전을 "정치적 고향"이라고 표현하며 화력을 집중했다. 그는 자신이 처음 정치를 시작할때 붉은색 목도리를 둘러준 이가 이장우 후보임을 강조하며 "대전이 승리하면 대한민국이 승리한다"며 "우리의 열정을 하루에 1도씩 올리고 국민의힘 지지율도 하루에 1%씩 올리자"고 말했다. 또 "대전이 일어서면 대한민국이 일어설 것"이라며 지방선거 의미를 부각했다.

특히 김민수 최고위원이 "우산을 접자"고 말한 직후 빗줄기가 잠시 잦아들자 현장에서는 "된다 된다"는 반응과 함께 희망의 환호가 터져 나오기도 했다. 연설 말미 장동혁 대표는 무대 아래로 내려와 큰절을 올리며 지지를 호소했다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 21일 오후 대전 중구 으능정이 거리에서 열린 더불어민주당 출정식에서 정청래 당대표는 "대한민국이 이제 정상화되고 있는만큼 이제 일 잘하는 시장을 뽑을 때"라며 "맡겨만 주시면 전 시장 때보다 2배로 보답하겠다"고 지지를 호소했다. nn0416@newspim.com

이어 오후에는 민주당이 중구 으능정이거리에서 출정식을 열고 맞불을 놨다. 현장에는 허태정 민주당 대전시장 후보와 정 대표를 비롯해 5개 구청장 후보, 시·구의원 후보, 당원·지지자·시민 등 1000여 명이 집결했다.

으능정이거리 일대는 민주당 상징색인 파란 점퍼와 풍선, 로고송으로 가득 찼고 지지자들은 후보 이름을 연호하며 분위기를 끌어올렸다. 정 대표와 허 후보는 무대 위에서 함께 춤을 추고 큰절을 올리며 지지층 결집에 나섰다.

정 대표는 특유의 충청도식 입담으로 현장을 장악했다. 그는 "대전은 누구라고요?"라고 외쳤고 지지자들은 "허태정"을 연호하며 화답했다. 이어 "대통령도 민주당, 대전시장도 민주당, 구청장도 민주당이어야 손발이 맞는다"며 "톱니바퀴처럼 돌아가려면 허태정을 시장으로 만들어야 한다"고 강조했다.

또 "이재명 대통령 지지율이 60%가 넘는다"며 "좋아한다고 하면 꼭 투표하라고 말해달라"고 말했고, 윤석열 정부와 비상계엄 사태를 언급하며 정권 심판론도 부각했다. 지역 연고를 활용한 유세도 이어졌다. 정 대표는 자신과 같은 항렬이라며 후보들을 소개하거나 이름을 활용한 농담을 던지는 등 친근한 화법으로 현장 웃음을 이끌어냈다.

이어 연단에 오른 허 후보는 "6월 3일은 윤석열 내란 잔재 세력을 심판하고 시민 승리를 선언하는 날이 돼야 한다"며 "무너진 시민주권을 회복하고 서민들의 민생을 챙기는 시장이 되겠다"고 말했다. 또 "시민 위에 군림하는 시장이 아니라 시민을 섬기는 시장이 되겠다"며 민주당 후보들의 동반 승리를 호소했다.

여야 모두 공식 선거운동 첫날부터 당대표급 인사를 투입해 대전 민심 잡기에 나서면서 이번 대전시장 선거가 전국적인 핵심 승부처로 떠오르고 있다는 분석이 나온다.

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