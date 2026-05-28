유망 중기업 100곳 한자리에…중기부 "점프업 개편"

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중견기업 도약 정책방향 논의

내년 '점프업100·1000' 세분화

성장기업 맞춤형 지원체계 강화

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 유망 중기업 100개사가 한자리에 모여 중견기업 도약 전략과 성장 정책 방향을 논의했다. 정부는 내년부터 성장 단계별 맞춤형 지원체계를 강화하고, '점프업 프로그램'도 대폭 개편하기로 했다.

중소벤처기업부는 28일 서울 마포구 스타트업 벤처 캠퍼스 서울에서 한성숙 장관 주재로 '점프업 타운홀 미팅'을 개최했다고 밝혔다.

점프업 프로그램은 성장성과 기술성을 갖춘 업력 7년 이상 중기업이 신사업·신시장 진출을 통해 중견기업으로 성장할 수 있도록 지원하는 사업이다. 전문가 디렉팅과 오픈바우처, 융자 등을 3년간 지원한다. 매년 100개사를 선정해 오는 2029년까지 총 500개사를 육성할 계획이다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] 2023.04.19 victory@newspim.com

올해 2기 참여기업 100개사는 약 3개월간 성장성·수익성·혁신성 평가를 거쳐 5.3대 1 경쟁률을 뚫고 선발됐다.

이날 행사에는 점프업 1·2기 선정기업 대표와 운영기관 관계자 등 140여명이 참석했다. 중기부는 점프업 프로그램 개편안과 중소기업 성장 정책 방향을 소개하고, 2기 대표기업 5개사에 대한 현판 수여식도 진행했다.

현판 수여 기업은 ▲대림글로벌 ▲농업회사법인한우물 ▲대우경금속 ▲키프코우주항공 ▲포메탈 등이다.

이어진 타운홀 미팅에서는 한국개발연구원(KDI) 김민호 박사가 '점프업 프로그램 핵심 성공 요인'을 주제로 발표했다. 이후 기업 대표들과 정책 제언, 규제 애로사항, 지원 개선 방향 등을 논의하는 시간이 이어졌다.

부대행사에는 한국수출입은행과 IBK기업은행, 한국무역보험공사 등 7개 기관이 참여해 수출금융과 정책 연계 사업 등을 안내했다.

중기부는 내년부터 성장기업 지원 체계를 세분화할 계획이다. 현재 평균 매출 규모를 기준으로 운영 중인 '점프업500'을 '점프업100'과 '점프업1000'으로 나눠 기업 성장 단계별 맞춤 지원에 나선다는 구상이다.

한 장관은 "중소·벤처기업 정책이 단순 지원 중심에서 성장 중심으로의 전환이 요구되는 가운데 점프업 프로그램은 성장 촉진 정책의 핵심 사업"이라며 "이어달리기식 지원을 통해 실질적인 성장이 이뤄질 수 있도록 지원체계를 한층 강화하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com