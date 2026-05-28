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두나무, 지배구조 개편…글로벌·AI·규제 관리 이사회 차원 격상

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  • 두나무가 28일 임시 주총에서 이사회를 개편해 박현중을 사내이사, 도규상·이상구를 사외이사로 선임했다.
  • 박현중은 글로벌 협력 총괄로서 해외 파트너십과 시장 확장을 이사회 차원에서 주도하게 됐다.
  • 도규상은 디지털자산 제도화와 규제 대응, 이상구는 AI 기술 전략을 맡아 제도화·AI·글로벌 3각 편대를 구축했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

글로벌 협력 총괄 박현중, 사내이사 선임…글로벌 드라이브
사외이사 도규상 규제 개선, 이상구 AI 전문성 이사회 차원 격상

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 디지털자산 거래소 업비트 운영사 두나무가 금융정책 전문가와 AI(인공지능) 권위자를 외부에서 영입하고 글로벌 협력 총괄을 사내이사로 끌어올리는 이사회 개편을 진행했다.

이번 개편은 단순한 지배구조 정비를 넘어 빠르게 진행되는 디지털자산 제도화 대응과 AI 기술 고도화, 해외 시장 확대를 동시에 이사회 차원의 전략으로 격상시키겠다는 의지로 보인다.

두나무는 28일 서울 강남구 역삼823빌딩에서 임시 주주총회를 열고 박현중 사내이사 선임안과 도규상·이상구 사외이사 선임안을 승인했다.

두나무가 운영하는 가상자산 거래소 업비트 본사. [사진=뉴스핌DB]

박현중 사내이사…글로벌 확장 이사회 차원 주도

박현중 신임 사내이사는 다날·삼성전자·메타 등을 거쳐 현재 두나무에서 글로벌협력 총괄을 맡고 있다. 글로벌 IT 플랫폼과 디지털 서비스 분야에서 쌓은 실무 경험을 바탕으로 해외 파트너십 구축과 규제 환경 대응, 글로벌 시장 확장을 이사회 차원에서 주도할 것으로 전망된다.

오경석 두나무 대표도 이날 주주총회에서 "베트남을 비롯한 동남아와 미국 시장에 대해 협력과 투자를 지속 검토하고 있다"며 "기관·외국인 투자 관련 규제 환경 변화에 맞춰 사업 다변화도 추진해 나갈 계획"이라고 밝혔다. 박 사내이사의 선임은 이 같은 글로벌 드라이브에 속도를 내기 위한 인사로 풀이된다.

두나무 측도 "최근 디지털자산 산업은 글로벌 규제 환경 변화와 플랫폼 경쟁 심화 등으로 인해 해외 사업 역량과 글로벌 네트워크의 중요성이 더욱 커지고 있다"라며 "회사는 이러한 환경 변화에 대응하고 장기적인 성장 기반을 강화하기 위해 글로벌 사업 경험과 전략적 협업 역량을 갖춘 인사를 사내이사로 선임한 것"이라고 밝혔다.

두나무 측에 따르면 박 사내이사는 향후에도 글로벌 협력 업무를 계속하게 된다.

◆금융위 부위원장 출신 도규상 사외이사, 규제 환경 선제적 대응 의지

이번 인선에서 가장 주목받는 인물은 도규상 신임 사외이사였다. 도 신임 이사는 행정고시 34회 출신으로 재정경제부와 금융위원회를 두루 거쳐 금융위 부위원장 겸 증권선물위원장을 역임한 금융정책 관료 출신이다. 이재명 대통령의 대선 캠프에서도 역할을 해 금융당국 수장으로 하마평에 오르기도 했다.

도 신임이사의 영입은 디지털자산 산업의 제도화와 감독 체계 논의가 본격화되고 있는 상황에서 정책 설계의 최전선에 있던 인사를 이사회로 영입하는 것이어서 눈길을 끈다. 규제 변화에 선제적으로 대응하겠다는 의지가 담겼다.

오 대표는 도 이사의 영입에 대해 "두나무가 글로벌 금융환경 변화에 선제적으로 대응하는 데 큰 힘이 될 것"이라고 말한 바 있다.

◆이상구 서울대 교수…AI를 성장 엔진으로

이상구 신임 사외이사는 서울대학교 컴퓨터공학부 교수이자 서울대 AI연구원 휴먼트윈인텔리전스 연구센터장으로, 데이터 기반 지능형 컴퓨팅과 자연어처리(NLP), 추천 기술 분야의 권위자다. 삼성전자 미래기술육성센터 심사위원장, LG전자·SK 계열사 사외이사 등을 역임해 산학 양면에 걸친 경험을 보유하고 있다.

두나무는 이미 AI 기반 시황 요약, 상담 추천, 데이터 분석 플랫폼 등 관련 기술 고도화에 속도를 내고 있다. 이 사외이사의 합류는 이 같은 흐름을 이사회 차원의 전략으로 끌어올리겠다는 신호다.

오 대표는 주주총회에서 "이상구 사외이사의 경험은 두나무가 AI 및 디지털 혁신 전략을 고도화하고 기술 기반 기업으로서 장기 성장을 이루는 데 큰 도움이 될 것"이라고 강조했다.

최근 글로벌 디지털자산거래소인 바이낸스의 한국 진출과 미래에셋의 코빗 인수 등으로 디지털자산 거래소 간 경쟁이 서비스와 기술력 중심으로 재편되는 상황에서, AI를 플랫폼 경쟁력의 핵심 축으로 내재화하겠다는 포석으로 읽힌다.

◆'제도화·AI·글로벌' 3각 편대…두나무 다음 시대 준비

이번 이사회 개편은 두나무의 미래 전략이 세 개의 축으로 구조화됐음을 보여준다. 도규상 사외이사가 규제 환경을 선제적으로 관리하고, 이상구 사외이사가 AI 기술 전략에 무게를 더하며, 박현중 사내이사가 글로벌 사업 확장을 실행하는 역할 분담이다. 

국내 디지털자산 시장이 제도권에 본격 편입되는 전환기에 두나무가 지배구조를 정비하고 전문성을 갖춘 외부 인사를 이사회로 전진 배치한 것은, 업비트의 시장지배력을 발판 삼아 규제·기술·해외 세 전선에서 동시에 도약하겠다는 의지의 표현이다. 

단기 실적보다 중장기 플랫폼 경쟁력을 이사회 차원에서 설계하겠다는 이번 행보가 어떤 결실로 이어질지 업계의 관심이 쏠린다.

dedanhi@newspim.com

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尹, '한덕수 재판 위증' 1심 무죄 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 위증 혐의를 받는 윤 전 대통령에게 무죄를 선고했다. 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 윤석열 전 대통령 [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의 재판에 증인으로 출석해 처음부터 국무회의를 거쳐 계엄 선포를 하려 했던 것처럼 허위로 증언한 혐의를 받는다. 윤 전 대통령은 처음부터 국무위원을 불러야 한다고 생각했느냐는 질문에, 당연히 요건은 갖춰야 했다며 원래부터 그렇게 하려 했다는 취지로 답했다. 그러나 윤 전 대통령이 한 전 총리의 건의를 받고 나서야 국무회의를 열려고 했다는 것이 특검 측 시각이다. 이날 재판부는 "피고인이 한덕수 등 6명과 처음으로 집무실에서 회동했을 당시 2차로 연락받고 온 최상목에게 교부할 계엄 문건이 미리 준비된 점, 피고인이 (1차) 회동을 마치자마자 김정환 (전 대통령실 수행실장)에게 최상목 등 국무위원 6명을 특정해 대통령실로 오라고 연락한 걸 보면 6인 회동 이후 국무위원을 2차로 소집할 계획을 가지고 있었던 걸로 보인다"고 판단했다. 또한 "김용현이 계엄 직후 검찰 조사에서 피고인이 계엄할 때 뭐가 필요한지 물어봐서 계엄 선포문, 국무회의 안건 상정, 포고령 등을 얘기한 적이 있다고 했다"며 "피고인은 한덕수의 건의와 상관없이 처음부터 국무위원 소집하려고 했을 가능성이 높아 보인다"고 덧붙였다. 재판부는 "위증죄는 경험한 사실에 관해 기억에 반하는 사실을 진술할 때 성립하며 주관적 평가 등은 위증죄의 대상이 아니다"며 "당시 국무회의가 법률상 심의에 해당할 수 있는지는 별론으로 하고, 처음부터 의사정족수를 갖춘 국무회의를 소집할 생각이 있었다는 피고인의 진술은 피고인의 의견 내지 주관적 평가에 불과해 위증죄의 대상이 될 수 없다"고 했다. 약 7분 동안 진행된 선고 내내 서 있던 윤 전 대통령은 무죄의 공시를 원하느냐는 재판장의 질문에 고개를 끄덕인 뒤 퇴정했다. 윤 전 대통령은 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있다. 이중 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역, 체포방해 혐의 항소심에서 징역 7년을 각각 선고받았다. 나머지 재판들은 현재 1심 심리가 진행 중이거나 선고를 앞두고 있다. hong90@newspim.com 2026-05-28 10:58
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서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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