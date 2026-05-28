구윤철 "세계가 따라오는 K-뷰티의 새로운 시대 열 것"

AI 핵심 요약beta
- 구윤철 부총리가 28일 K-뷰티 테크기업 간담회를 주재했다
- K-뷰티는 1분기 수출 31억달러로 최고 실적을 올리며 신성장동력으로 부상했다
- 간담회에서는 규제 명확화와 펀드·인프라·AI 데이터 뱅크 지원, 정부는 R&D·생태계·수출허브 조성을 추진하기로 했다
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[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 28일 "K-뷰티는 화장품 산업을 넘어 인공지능(AI)과 데이터, 디바이스가 융합된 미래 전략산업으로 진화하고 있다"며 "세계가 따라오는 K-뷰티의 새로운 시대를 열겠다"고 말했다.
구 부총리는 이날 한국콜마 종합기술원에서 열린 'K-뷰티 테크기업 간담회'를 주재하고, 이같이 말했다. 이날 간담회에는 보건복지부, 중소벤처기업부, 식품의약품안전처 등 관계부처와 국내 주요 뷰티기업 및 혁신 스타트업 대표들이 참석했다.
K-뷰티는 올해 1분기 수출액 31억달러를 기록하며 역대 최고 실적을 갈아치웠다. 특히 반도체 중심의 수출 구조 속에서 새로운 성장동력으로 부상하고 있다는 평가를 받고 있다.
구 부총리는 우수한 제조·생산 역량과 약 3만개의 화장품 책임판매업자로 구성된 역동적인 산업 생태계, 2년 연속 세계 가전 전시회(CES) 최우수혁신상 수상으로 입증된 세계적 기술력을 높게 평가했다.
간담회 참석자들은 뷰티테크 신산업 관련 규제 명확화, 뷰티테크 전용 펀드 조성 및 스마트팩토리 등 제조 인프라 지원, 해외 인증 및 수출 지원, AI 피부 데이터 뱅크 구축 등을 건의했다.
한편 정부는 고부가가치화를 위한 연구개발(R&D) 투자 확대, 뷰티테크 산업 생태계 조성, 글로벌 K-뷰티 관광·수출 허브 조성 등을 추진할 계획이다.
wideopen@newspim.com