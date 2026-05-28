양향자, 경기 광주에 '반도체 특성화고' 추진..."사람을 키워야"

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[경기광주=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 양향자 경기도지사 후보가 28일 경기 광주시 집중유세에서 방세환 광주시장 후보와 경기 동부권 AI·반도체 미래산업 정책협약을 체결하고 반도체·AI 특성화 고등학교 설립 추진 계획을 발표했다.

[경기광주=뉴스핌] 정종일 기자 = 28일 오후 양향자 경기도지사 후보가 경기도 광주시 집중유세에서 차량에서 인사하는 지지자에게 미소로 화답하고 있다. 2026.05.28 observer0021@newspim.com

협약서에는 ▲반도체·AI 특성화 고등학교 설립 ▲AI 클라우드 인프라 구축 ▲AI·반도체 협력사 단지 조성 ▲창업지원센터 구축 등의 내용이 담겼다.

유세에서 양향자 후보는 "지금까지 지방정부들이 기업 유치만 외쳤다면 앞으로는 인재를 키우는 도시만 살아남게 된다"며 "광주를 대한민국 첨단산업 인재 양성의 핵심 거점으로 만들겠다"고 밝혔다.

특히 양 후보는 "공장만 짓는 시대는 끝났다"면서 "반도체와 AI 산업의 핵심은 결국 사람이고 기술"이라고 강조했다.

이어 "좋은 대학 하나, 좋은 특성화고 하나가 도시의 미래를 바꾼다"며 "아이 교육 때문에 지역을 떠나는 도시가 아니라 교육 때문에 사람들이 찾아오는 광주를 만들겠다"고 말했다.

[광주=뉴스핌] 정종일 기자 = 28일 오후 양향자 후보가 경기도 광주시 집중유세에서 방세환 광주시장과 정책협약 후 기념촬영을 하고 있다. 2026.05.28 observer0021@newspim.com

또 양 후보는 "광주가 판교·성남·용인 첨단산업벨트와 연결되는 전략적 위치를 가진 도시"라며 "AI·반도체 교육과 창업, 기업 생태계가 함께 성장하는 경기 동부권 미래산업 중심지로 육성하겠다"고 밝혔다.

이와함께 양 후보는 "청년들이 지역을 떠나는 가장 큰 이유는 결국 미래 먹거리와 기회의 부족"이라며 "첨단산업 교육과 창업 기반이 구축되면 청년과 기업, 지역경제가 함께 살아나는 선순환 구조가 만들어질 것"이라고 강조했다.

아울러 양 후보는 "내일부터 시작되는 사전투표는 단순한 지방선거 절차가 아니라 대한민국 미래세대를 위한 선택"이라며 "미래산업과 교육 경쟁력을 키우는 경기도를 만들 수 있도록 꼭 투표해달라"고 당부했다.

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