이재명 대통령, 우원식 국회의장에 감사 메시지…"민주주의 지켜낸 버팀목"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 28일 우원식 국회의장에게 감사 메시지를 보내며 민주주의를 지켜낸 버팀목이었다고 평가했다
- 이 대통령은 '12·3 내란' 위기 속 우 의장의 담대한 리더십이 무너질 뻔한 헌정 질서를 지켜냈다고 밝혔다
- 또 국민주권정부의 안정적 출범과 국정 정상화, 갈등 속 대화·타협을 이끈 우 의장의 헌신이 정치권의 귀감이라며 감사를 전했다
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"국민주권정부 안정적 출범에도 큰 힘 됐다"
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 이재명 대통령이 제22대 국회 전반기 의장 임기를 마무리한 우원식 국회의장에게 감사 메시지를 전하며 "민주주의를 지켜낸 버팀목이었다"고 평가했다.
이 대통령은 28일 자신의 X(옛 트위터)를 통해 "지난 2년은 우리 헌정사의 중대한 변곡점이었다"며 "의장님께서는 역사의 거센 소용돌이 한가운데에서 무거운 책무를 감당하셨다"고 밝혔다.
특히 이 대통령은 "'12·3 내란'이라는 민주주의의 중대한 위기 속에서 보여준 의장님의 담대하고 강단 있는 리더십은 무너질 뻔한 헌정 질서를 지켜낸 버팀목이었다"고 강조했다.
이어 "우리는 그 위기 앞에서 민주주의의 힘을 다시 확인했고, 민주주의 최악의 위기를 민주주의가 가장 빛난 순간으로 바꾸어낼 수 있었다"고 평가했다.
또 "국민주권정부가 안정적으로 출범하고 국정이 빠르게 정상화될 수 있었던 데에도 국회의 책임 있는 역할과 의장님의 헌신이 큰 힘이 됐다"고 말했다.
이 대통령은 우 의장이 갈등과 대립이 첨예한 정치 상황 속에서도 대화와 조정, 타협의 가치를 지켜왔다고 평가했다.
그는 "무엇보다 국민의 삶을 최우선에 두고 정치의 역할을 끊임없이 고민해 온 의장님의 행보는 여야를 넘어 우리 정치권에 귀감으로 남을 것"이라고 밝혔다.
이 대통령은 우 의장의 발언을 인용해 "'정치는 힘이 약한 사람들의 가장 강한 무기'라는 신념처럼 앞으로도 진짜 민주주의를 향한 길에 앞장서 주시리라 믿는다"며 "헌신과 노고에 깊은 감사를 전한다"고 덧붙였다.
mkyo@newspim.com