뉴욕증시 개장 전 특징주...스노우플레이크·델·래드캣홀딩스·달러트리↑ VS 세일즈포스·시놉시스↓

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 28일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 기업 실적과 인공지능(AI) 투자 확대 기대감, 데이터센터 수요 증가 등에 따라 종목별 주가 흐름이 엇갈렸다.

클라우드·데이터 분석·유통 관련 종목들은 실적 호조와 가이던스 상향에 힘입어 강세를 나타낸 반면, 일부 반도체·소프트웨어·에너지 기술 종목들은 실망스러운 전망 여파로 약세를 보였다.

델 테크놀로지스 본사 [사진=블룸버그통신]

▶ 상승 종목

◆ 스노우플레이크(SNOW)·데이터독(DDOG)·서비스나우(NOW)

AI 데이터센터와 클라우드 관련 종목들이 강세를 주도했다.

스노우플레이크는 아마존웹서비스(AWS)에 향후 5년간 60억달러를 지출하는 AI 인프라 계약을 체결했다고 발표한 뒤 주가가 37% 가까이 급등했다.

회사는 1분기 조정 주당순이익(EPS) 0.39달러, 매출 13억9000만달러를 기록하며 시장 예상치를 웃돌았다. LSEG 기준 시장 예상치는 EPS 0.32달러, 매출 13억2000만달러였다.

스노우플레이크 급등 영향으로 데이터독은 6%, 서비스나우는 5.5% 상승했다.

◆ 달러트리(DLTR)·베스트바이(BBY)·콜스(KSS)

유통 관련 종목들도 실적 호조에 힘입어 강세를 나타냈다.

달러트리는 1분기 조정 EPS가 1.74달러를 기록하며 팩트셋 예상치인 1.53달러를 웃돌자 주가가 11% 넘게 급등했다. 매출과 현재 분기·연간 가이던스도 시장 기대를 상회했다. 회사는 도어대시(DASH)와 제휴해 즉시 배송 서비스도 확대한다고 발표했다.

베스트바이는 1분기 실적과 매출이 시장 예상치를 웃돌면서 8% 가까이 상승했다. 게임·컴퓨팅·모바일 부문 판매 증가가 실적 개선을 이끌었다.

콜스는 1분기 손실 규모가 예상보다 작게 나타나면서 주가가 11% 가까이 올랐다. 회사는 주당 0.13달러 손실을 기록했지만, 시장 예상 손실 폭인 0.19달러보다는 양호했다.

◆ 애질런트 테크놀로지스(A)·호멜푸즈(HRL)

실적 개선과 연간 전망 상향에 힘입어 일부 헬스케어·식품 종목들도 강세를 나타냈다.

애질런트 테크놀로지스는 연간 조정 EPS 가이던스를 기존 5.90~6.04달러에서 6.00~6.10달러로 상향 조정한 뒤 주가가 9% 상승했다. 회사는 2분기 실적과 매출도 시장 예상치를 웃돌았다.

호멜푸즈는 회계연도 2분기 조정 EPS가 0.40달러를 기록하며 시장 예상치인 0.35달러를 상회하자 주가가 10% 상승했다.

◆ 엔시노(NCNO)·델 테크놀로지스(DELL)·드론 관련주

엔시노는 연간 매출 가이던스를 기존보다 상향 조정하면서 주가가 12.5% 상승했다.

델 테크놀로지스는 미 국방부와 97억달러 규모 소프트웨어 공급 계약을 체결한 뒤 4% 올랐다.

드론 관련 종목들도 강세를 나타냈다. 월스트리트저널(WSJ)이 트럼프 행정부가 일부 드론 업체에 대한 자금 지원을 논의하고 있다고 보도한 영향이다.

▲언유주얼 머신스(UMAC)는 28% 급등했고, ▲레드캣 홀딩스(RCAT)는 14%, ▲크라토스 디펜스 앤 시큐리티 솔루션스(KTOS)는 10% 상승했다.

◆ 네비우스 그룹(NBIS)·시저스 엔터테인먼트(CZR)

네비우스 그룹은 전 오픈AI 직원이 운영하는 헤지펀드가 회사 지분 5.6%를 보유하고 있다고 공개하면서 주가가 10% 상승했다.

시저스 엔터테인먼트는 퍼티타 엔터테인먼트가 176억달러 규모 현금 거래를 통해 회사를 인수하기로 합의했다는 소식 이후 2% 상승했다.

▶ 하락 종목

◆ 세일즈포스(CRM)·브레이즈(BRZE)·에버퓨어(P)

클라우드·소프트웨어 관련 종목들은 일부 가이던스 우려 속에 약세를 나타냈다.

세일즈포스는 현재 분기 매출 가이던스를 112억7000만~113억5000만달러로 제시했지만, 이는 LSEG 기준 시장 예상치인 113억6000만달러를 소폭 밑돌면서 주가가 1% 하락했다.

다만 회사는 연간 실적 가이던스를 상향 조정했고, 1분기 실적과 매출은 예상치를 웃돌았다.

브레이즈는 1분기 조정 EPS가 예상치에 부합했지만, 매출총이익률(67.4%)이 시장 예상치(68.8%)를 밑돌면서 주가가 8% 넘게 하락했다.

에버퓨어는 1분기 비일반회계기준(non-GAAP) 매출총이익률이 기대치에 부합했음에도 불구하고 주가가 17% 급락했다. 회사는 이전에 퓨어스토리지로 알려졌던 데이터 저장 업체다.

◆ 시놉시스(SNPS)

시놉시스는 행동주의 투자사 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트와 이사회 참여 합의 소식을 발표했지만 주가는 2.5% 하락했다. 회사는 2분기 조정 EPS 3.35달러, 매출 22억8000만달러를 기록하며 시장 예상치를 웃돌았다.

◆ 벌링턴 스토어스(BURL)·아메리칸 슈퍼컨덕터(AMSC)

벌링턴 스토어스는 1분기 실적과 매출, 가이던스가 모두 시장 예상치를 웃돌았음에도 주가가10% 하락했다. 회사는 올해 순증 기준 115개 신규 매장을 개설할 계획이라고 밝혔다.

아메리칸 슈퍼컨덕터는 현재 분기 실적 전망이 시장 기대에 못 미치면서 주가가 3% 가까이 하락했다. 회사는 현재 분기 조정 EPS가 0.17달러를 웃돌고 매출은 8500만달러 이상이 될 것이라고 밝혔지만, 시장 예상치인 EPS 0.22달러와 매출 8710만달러에는 미치지 못했다.

koinwon@newspim.com