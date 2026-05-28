김수현 측 "김세의로 인한 피해 300억"…손배소 확대 검토

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"카톡·음성까지 조작된 초유 사건" 주장

구속된 가세연 김세의 대표 상대 피고 범위 확대 가능성도 검토

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 배우 김수현 측이 유튜브 채널 가로세로연구소 김세의 대표를 상대로 최대 300억원 규모의 손해배상 청구 확대를 검토하고 있다고 밝혔다.

김수현의 법률대리인인 고상록 변호사는 28일 MBC 라디오 및 뉴스 프로그램에 출연해 "현재 파악된 실제 경제적 손실 규모가 약 300억원 수준"이라며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 배우 김수현 씨의 명예를 훼손한 혐의를 받고 있는 김세의 가로세로연구소 대표가 26일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 2026.05.26 photo@newspim.com

고 변호사는 "이 사건은 확인되지 않은 의혹을 퍼뜨리고 서사를 왜곡해 대중 인식을 조작했을 뿐 아니라 카카오톡과 음성 같은 핵심 자료까지 조작한 초유의 사건"이라고 주장했다.

이어 "사건 직후 초기 피해를 기준으로 120억원 규모 손해배상 청구 소송을 제기했지만, 수사가 진행되면서 확인된 피해 규모는 훨씬 크다"며 "손해액 재산정과 함께 책임 있는 피고 범위 조정도 검토하고 있다"고 설명했다.

앞서 서울중앙지법은 지난 26일 증거인멸 및 도주 우려가 있다며 김세의 대표에 대한 구속영장을 발부했다.

김 대표는 고(故) 김새론이 미성년자 시절부터 김수현과 교제했다거나, 김수현 측의 채무 변제 압박이 사망 원인이라는 허위 사실을 유튜브와 기자회견 등을 통해 유포한 혐의를 받는다.

경찰은 김 대표가 유족 측으로부터 전달받은 과거 카카오톡 대화 캡처본에서 상대방 이름을 의도적으로 '김수현'으로 바꾸고 일부 내용을 편집한 것으로 보고 있다.

또 생성형 AI(인공지능) 기술을 활용해 김새론의 목소리를 정교하게 조작한 뒤, 마치 고인이 김수현과의 관계를 직접 언급하는 것처럼 꾸민 가짜 음성 파일도 제작한 것으로 의심하고 있다.

고 변호사는 "전 세계 약 30억명이 이름과 얼굴을 아는 배우의 명예와 인생을 완전히 파괴하려 한 계획적 범죄"라며 "자극적인 의혹 제기로 조회수와 후원금 수익을 얻으려 한 사회적 범죄"라고 비판했다.

mkyo@newspim.com