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국민연금 매도폭탄 피했다…국내주식비중 20.8%로 현실화

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AI 핵심 요약

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  • 국민연금기금위가 28일 국내주식 목표비중을 20.8%로 올렸다.
  • 기존 160조~170조원 매도 우려는 크게 줄어들 전망이다.
  • 2031년까지 주식 55%·채권 30% 배분안을 확정했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

리밸런싱 유예 종료 앞두고 목표비중 현실화
기존 허용폭 단순 적용 땐 25.8%까지 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 국민연금발 '170조원 주식 매도폭탄' 우려가 일단 수면 아래로 내려갔다. 국민연금기금운용위원회가 올해 국내주식 목표비중을 기존 14.9%에서 20.8%로 대폭 높이면서다.

시장 예상보다 큰 폭의 조정이 이뤄지면서 국민연금의 리밸런싱 매도 부담도 크게 줄어들 수 있다는 분석이 나온다.

28일 국민연금기금운용위원회는 정부서울청사에서 2026년도 제5차 회의를 열고 올해 국내주식 목표비중을 14.9%에서 20.8%로 현실화하기로 했다.

국내주식 전략적자산배분(SAA) 허용범위도 한시적으로 넓히고 일일 최대 리밸런싱 규모를 줄이기로 했다. 리밸런싱 유예는 예정대로 6월 말 종료되지만 기준선 자체를 높이는 방식으로 국내주식 초과 보유 문제를 흡수하면서 시장 충격은 완화될 전망이다.

◆ 목표비중 20.8% 상향, 허용 상단 최대 25.8%

그동안 시장은 국민연금의 국내주식 비중이 기존 목표비중을 크게 웃도는 점을 우려해왔다. 코스피가 급등하면서 국민연금이 보유한 국내주식 평가액이 불어났고 기존 목표비중과 허용범위를 적용하면 대규모 매도 압력이 발생할 수 있다는 관측이 확산됐다.

기존 국내주식 목표비중은 14.9%였다. 여기에 SAA와 전술적자산배분(TAA) 허용범위를 더하면 시장에서는 19.9% 안팎을 사실상 보유 상단으로 봤다. 이 기준을 넘는 국내주식은 리밸런싱 대상이 될 수 있다는 점에서 목표치에 맞춰 비중을 조정할 경우 160조~170조원 안팎의 매도 물량이 발생할 수 있다는 추산이 나오기도 했다.

[AI 그래픽=양태훈 기자]

하지만 기금위가 목표비중 자체를 20.8%로 끌어올리면서 계산은 달라졌다. 기존 허용범위 산식을 단순 적용하면 국민연금은 국내주식을 최대 25.8% 수준까지 보유할 수 있다.

한 증권업계 관계자는 "시장 예상은 19.9%였는데 기금위가 더 큰 폭으로 목표비중을 상향했다"며 "국민연금의 리밸런싱 규모가 예상보다 작거나 거의 없을 수도 있다"고 말했다.

이번 결정은 국민연금이 국내주식 초과 보유분을 단기간에 팔아 비중을 맞추기보다 목표비중을 현실화해 시장 충격을 줄이는 쪽을 택한 것으로 풀이된다.

기금위는 결정 배경으로 상법 개정 등에 따른 국내주식 시장의 구조적 변화 가능성과 기금의 장기 수익성·안정성 제고를 들었다. 새 국내주식 목표비중은 리밸런싱 유예가 종료되는 6월 말부터 적용된다.

◆ 2031년까지 주식 55%·채권 30% 중기배분 확정

기금위는 이날 2027~2031년 중기자산배분안도 함께 심의·의결했다. 2031년 말 기준 자산군별 목표비중은 주식 55% 내외, 채권 30% 내외, 대체투자 15% 내외로 설정됐다. 해외투자와 대체투자 확대 기조를 유지하면서 자산군별 특성과 시장 여건을 반영한 결과다.

2027년 목표비중은 국내주식 20.8%로 2026년과 동일하게 유지됐다. 최근 국내주식 시장 상황에 대한 지속적인 점검이 필요하다는 판단이 반영됐다. 해외주식 35.6%, 국내채권 21.8%, 해외채권 7.4%, 대체투자 14.3%다.

정은경 보건복지부 장관은 "이번 중기자산배분은 최근 시장 여건 변화에 대응해 국민연금기금의 장기 수익성과 안정성을 제고하면서도 금융시장에 미치는 영향을 함께 고려한 결정"이라고 밝혔다.

기금위의 이번 결정은 국내 증시의 기초체력이 개선됐다는 점이 배경으로 작용한 것으로 보인다. 미래에셋증권은 최근 하반기 주식시장 전망 보고서에서 국내 증시가 글로벌 대비 높은 실적 증가율과 가계 자금의 머니무브로 긍정적 흐름을 이어갈 수 있다고 분석했다. 코스피 영업이익 컨센서스는 2026년 901조원, 2027년 1125조원 수준으로, 코스피는 올해 상반기 85.5% 상승했고 반도체 업종의 수익률 기여도가 가장 컸다.

수급 측면에서도 변화가 뚜렷하다. 고객 예탁금이 133조원까지 늘었고 2026년 3월 말 퇴직연금 규모는 약 513조원으로 증가했다. 국내 주식형 상장지수펀드(ETF) 순자산은 228조원으로 확대됐으며 코스피·코스닥 합산 거래대금의 34%를 차지하고 있다.

◆ 채권 수급도 주목…실제 부담은 확인 필요

다만 이번 결정으로 인한 매도 우려가 완전히 사라졌다고 보기는 어렵다. 기금위는 SAA 허용범위를 한시적으로 확대하고 일일 최대 리밸런싱 규모를 줄이기로 했지만 구체적인 SAA 허용범위는 기금운용 업무의 공정한 수행과 금융시장 안정 등을 이유로 공개하지 않았다.

증권가에서는 당분간 삼성전자, SK하이닉스 등 시가총액 상위주에 대한 연기금 매매 동향이 국민연금 리밸런싱 부담을 가늠할 주요 지표가 될 것으로 보고 있다. 또한 채권시장에서는 이번 결정이 국내채권 수급에도 영향을 줄 수 있다는 의견도 나온다. KB증권은 기금위 결정 전 보고서에서 국민연금의 국내주식 비중이 목표 수준을 크게 웃도는 상황에서는 중장기적으로 국내채권에 우호적인 수급 환경이 형성될 가능성도 있다고 진단한 바 있다. 실제 2월 말 기준 국민연금의 국내주식 비중은 24.5%로 1월 말 21.4%보다 높아진 반면 국내채권 비중은 19.5%에서 18.5%로 낮아졌다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 28일 오후 코스피가 전장 종가보다 43.41 포인트(0.53%) 하락하며 8185.29로, SK하이닉스가 2.05% 상승하며 228만원에 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 0.80원 상승한 1502.00원에 주간거래를 마감했다. 2026.05.28 yym58@newspim.com

dconnect@newspim.com

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尹, '한덕수 재판 위증' 1심 무죄 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 위증 혐의를 받는 윤 전 대통령에게 무죄를 선고했다. 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 윤석열 전 대통령 [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의 재판에 증인으로 출석해 처음부터 국무회의를 거쳐 계엄 선포를 하려 했던 것처럼 허위로 증언한 혐의를 받는다. 윤 전 대통령은 처음부터 국무위원을 불러야 한다고 생각했느냐는 질문에, 당연히 요건은 갖춰야 했다며 원래부터 그렇게 하려 했다는 취지로 답했다. 그러나 윤 전 대통령이 한 전 총리의 건의를 받고 나서야 국무회의를 열려고 했다는 것이 특검 측 시각이다. 이날 재판부는 "피고인이 한덕수 등 6명과 처음으로 집무실에서 회동했을 당시 2차로 연락받고 온 최상목에게 교부할 계엄 문건이 미리 준비된 점, 피고인이 (1차) 회동을 마치자마자 김정환 (전 대통령실 수행실장)에게 최상목 등 국무위원 6명을 특정해 대통령실로 오라고 연락한 걸 보면 6인 회동 이후 국무위원을 2차로 소집할 계획을 가지고 있었던 걸로 보인다"고 판단했다. 또한 "김용현이 계엄 직후 검찰 조사에서 피고인이 계엄할 때 뭐가 필요한지 물어봐서 계엄 선포문, 국무회의 안건 상정, 포고령 등을 얘기한 적이 있다고 했다"며 "피고인은 한덕수의 건의와 상관없이 처음부터 국무위원 소집하려고 했을 가능성이 높아 보인다"고 덧붙였다. 재판부는 "위증죄는 경험한 사실에 관해 기억에 반하는 사실을 진술할 때 성립하며 주관적 평가 등은 위증죄의 대상이 아니다"며 "당시 국무회의가 법률상 심의에 해당할 수 있는지는 별론으로 하고, 처음부터 의사정족수를 갖춘 국무회의를 소집할 생각이 있었다는 피고인의 진술은 피고인의 의견 내지 주관적 평가에 불과해 위증죄의 대상이 될 수 없다"고 했다. 약 7분 동안 진행된 선고 내내 서 있던 윤 전 대통령은 무죄의 공시를 원하느냐는 재판장의 질문에 고개를 끄덕인 뒤 퇴정했다. 윤 전 대통령은 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있다. 이중 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역, 체포방해 혐의 항소심에서 징역 7년을 각각 선고받았다. 나머지 재판들은 현재 1심 심리가 진행 중이거나 선고를 앞두고 있다. hong90@newspim.com 2026-05-28 10:58
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