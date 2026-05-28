캄보디아 법원, '한국인 대학생 고문 살해' 중국인 6명 종신형 선고

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보이스피싱 조직에 속아 현지로 유인…고문 끝 숨져

캄보디아 "사기조직·범죄단지 강력 단속"…국제사회 압박 영향

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 캄보디아 범죄단지에서 한국인 대학생을 고문·살해한 혐의를 받는 중국 국적 남성 6명에게 현지 법원이 최고형인 종신형을 선고했다.

28일(현지시간) AP통신과 프놈펜포스트 등에 따르면 캄보디아 남부 깜폿주 법원은 전날 중국인 남성 6명에게 고문과 잔혹 행위를 동반한 살인 및 조직적 사기 혐의를 적용해 유죄를 선고하고 각각 종신형을 선고했다.

[프놈펜 로이터=뉴스핌] 캄보디아에서 한국인 납치·감금 피해 신고가 전국 각지에서 이어지는 가운데 정부는 김진아 외교부 2차관을 주축으로한 합동대응팀을 현지에 급파했다. 16일(현지시각) 언론에 공개된 캄보디아 프놈펜 인근 태자단지. 2025.10.17 photo@newspim.com

캄보디아는 사형제를 두고 있지 않아 종신형이 법정 최고형이다.

피고인들은 30세에서 54세 사이 중국 국적 남성들로, 법원은 "충분한 증거와 유죄 사실이 인정된다"고 밝혔다.

법원은 부검 결과를 토대로 피해자인 20대 한국인 대학생 박모씨가 심각한 고문 끝에 숨졌다고 판단했다. 법원은 "몸 전체에서 다수의 멍과 상처가 발견됐다"며 피고인들의 고문·살해 혐의를 인정했다.

박씨는 지난해 7월 캄보디아로 출국했다가 약 3주 뒤인 8월 8일 깜폿주 보코산 인근 차량 안에서 숨진 채 발견됐다.

수사 결과 그는 국내에서 캄보디아 보이스피싱 조직의 취업 제안에 속아 현지로 유인된 뒤 온라인 사기센터에 감금돼 강제로 일하다 고문 끝에 살해된 것으로 드러났다.

사건 발생 이후 캄보디아 경찰은 한국 수사당국과 공조해 현지에서 중국인 용의자들을 검거했다.

mkyo@newspim.com