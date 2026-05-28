추미애 "박관열과 원팀으로 광주 중첩규제 조정·교통난 해결"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사 후보가 28일 광주 참조은병원 앞에서 박관열 광주시장 후보와 함께 집중 유세를 했다
- 추 후보는 중첩 규제 조정·원도심 재정비·교통난 해소 공약을 내세우며 박 후보와의 원팀 승리를 호소했다
- 소병훈·안태준·이재강·김성회 등 당 지도부와 지역 출마자들이 대거 동참해 총력 유세전을 펼쳤다
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추 후보"지방선거 압승으로 이재명 행정 뒷받침…사전투표로 힘 실어달라"
[광주=뉴스핌] 김가현 기자 =사전투표를 하루 앞둔 28일 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 경기 광주시 참조은병원 앞을 찾아 박관열 광주시장 후보와 함께 집중 유세를 펼쳤다.
이날 추미애 후보는 "광주의 중첩 규제를 합리적으로 조정하고 원도심 재정비 사업을 확실하게 추진하겠다"며 "도지사의 철학과 시장의 행정력이 같은 방향으로 전진할 수 있도록 박관열 후보를 압도적으로 당선시켜달라"고 '원팀 호흡'을 강조했다.
아울러 판교~오포 도시철도 사업 신설 노선 모색과 목현 우회도로 사업의 차질 없는 추진 등 광주 지역의 고질적인 교통난을 해결하겠다고 약속하며 오는 29~30일 진행되는 사전투표에 적극적으로 참여해 힘을 실어줄 것을 유권자들에게 당부했다.
이날 유세에는 소병훈·안태준·이재강·김성회 국회의원과 김승원·양기대 공동선대위원장 등 당 지도부와 지역 출마자들이 대거 집결해 총력전을 펼쳤다.
beignn@newspim.com