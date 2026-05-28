이두희 국방차관, 스웨덴과 '우주·방산' 협력 확대…북·러 군사협력도 경고

한·스웨덴, 6·25 인연 기반 안보·방산 파트너십 심화

스웨덴, "인태 핵심국 한국과 교류 확대" 강조

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 이두희 국방부 차관이 28일 서울 용산 국방부 청사에서 피터 산드발 스웨덴 국방차관을 만나 한·스웨덴 국방·방산협력과 지역 안보정세를 놓고 약 1시간 동안 회담을 갖고 협력 확대에 뜻을 모았다.

양측은 무엇보다 6·25전쟁 당시 스웨덴이 의료지원단을 파견하고 중립국감독위원회(NNSC)에 참여해온 전통적인 연대와 신뢰를 '자산'으로 재확인했다. 이 차관과 산드발 차관은 이 같은 역사적 기반을 토대로 양국 간 국방협력을 "더욱 내실 있게 발전시켜 나가겠다"고 의견을 같이했다.

28일 오후 이두희 국방부차관이 피터 산드발(Peter Sandwall) 스웨덴 국방차관을 만나 악수를 나누고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.05.28 gomsi@newspim.com

회의에서는 최근 유럽과 인도·태평양 지역 간 안보 연계성이 빠르게 심화되는 정세 평가도 집중적으로 이뤄졌다. 산드발 차관은 "인도·태평양 지역 핵심국인 한국과의 안보협력이 중요하다"고 강조하며, "한국과의 교류를 단계적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

이 차관은 북한의 핵·미사일 능력 고도화와 북·러 간 불법적 군사협력이 국제사회에 제기하는 위협을 상세히 설명했다. 그러면서 한반도에서의 긴장 관리와 평화공존을 위한 한국 정부의 정책을 소개하고, 이에 대한 스웨덴 정부의 지속적인 지지와 협력을 요청했다.

양측은 또 미래전 양상 변화에 대비해 우주 분야 등 국방과학기술 협력을 한층 강화하기로 했다. 이와 함께 첨단 무기체계 개발·생산·운용 전 주기에 걸친 방산 협력 폭을 넓혀 나가는 방안도 논의하며, 실질 사업 발굴을 위한 후속 협의를 이어가기로 했다.

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