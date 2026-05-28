'평택을' 황교안, 유의동 단일화 제안에 "독선·정치쇼" 반발

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유의동 "보수 단일화 결단 하루빨리 내려 달라"

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 자유와혁신당 황교안 후보가 28일 경기 평택시 안중읍에 설치한 자신의 선거캠프에서 긴급 기자회견을 개최했다.

이날 기자회견은 앞서 국민의힘 유의동 후보가 국민의힘 서울 중앙당사에서 가진 단일화 관련 기자회견에 대해 자신의 입장을 평택시민들에게 알리기 위해 마련됐다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 =긴급기자회견을 통해 자신의 입장을 전달하고 있는 자유와 혁신당 황교안 후보. 2026.05.28 krg0404@newspim.com

황교안 후보는 "유의동 후보가 오늘 제안한 '보수 후보 단일화'에 대한 기자회견은 진정성 없는 보여주기식 언론 플레이며 정치적 쇼"라며 "이는 오직 선거 판세를 흔들고 유권자를 현혹하기 위한 명분 쌓기용"이라고 포문을 열었다.

이어 황 후보는 "진정으로 보수 승리를 걱정한다면 언론을 이용해 압박할 것이 아니라 먼저 진정 어린 소통과 조율 과정을 거치는 것이 상식적"이라며 강하게 질타했다.

특히 황 후보는 "유 후보는 과거 박근혜 대통령 탄핵에 앞장섰던 인물로 자신이 속한 당의 대통령을 배신하고 지방선거 공천 과정에서 오랫동안 준비한 동지들을 잘랐다"며 "여기다 자기혼자 살겠다며 평택을에서 평택병으로 선거구를 옮겨 지역 주민까지 배신한 인물"이라고 주장했다.

또한 황 후보는 "자신이 지난 대선 당시 부정선거 의혹을 알리기 위해 사전투표 직후 사퇴하고 김문수 후보를 지지했다가 선거법 위반 혐의로 재판을 받고 있는 상태에서 유 후보는 재판을 받게 한 김문수 전 후보를 자신의 캠프 상임선대위원장으로 영입했다"며 "이것이 정상적인 사람이냐"고 반문했다.

그러면서 황 후보는 "국민 여러분께서 거짓의 편에 선 유의동, 조국, 김재연, 김용남 등 반국가·기만 세력들을 직접 심판해 달라"며 "자신은 평택이 이런 자들의 공간이 되지 않도록 끝까지 싸워 이기겠다"고 목소리를 높였다.

한편 유의동 국민의힘 경기 평택을 국회의원 재선거 후보는 28일 서울 영등포구 여의도동 국민의힘 당사 3층에서 기자회견을 열고 "선거가 막바지로 치달으면서 보수를 사랑하는 많은 지역 주민들께서 하나로 힘을 합치라고 했다"며 "주민들의 강력한 요구와 열망을 받들기 위해 황 후보를 직접 만나 보수를 지키는 결단을 내려달라고 호소했다"고 밝혔다.

이어 유 후보는 "당시 회동에서 바로 확답을 듣지는 못했으나 단일화 논의를 포기하지 않겠다"며 "한 번의 만남으로 모든 것이 성사될 것이라 생각하지 않는다"고 말했다.

유 후보는 그러면서 "마지막 순간까지 보수의 승리를 위한 결단을 이끌어 낼 수 있도록 제 모든 노력을 다하겠다"고 약속했다.

특히 유 후보는 "우리가 하나로 힘을 모으지 못하면 파렴치한 범죄에 연루된 의혹이 있는 후보들이 당선될 것"이라며 "그들에게 면죄부를 주는 일만큼은 막아야 한다"고 강조했다.

그러면서 "이번 선거는 단순한 한 지역의 선거가 아니다"며 "대한민국 정치의 역사를 바꾸고 우리 보수의 미래가 달려있는 선거"라고 주장했다.

유 후보는 "제1야당의 후보이자 평택의 아들인 저 유의동으로 뜻을 모아 민주당의 독주를 막을 수 있도록 작은 차이는 내려놓고 어깨를 맞대어 달라"며 황 후보와 지역 유권자들에게 지지를 호소했다.

krg0404@newspim.com