삼성전자 최대노조, 조합원 7만명 붕괴…임협 후 '탈퇴 러시'

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DX 직원 이탈 이어지며 과반노조 지위 흔들리나

전삼노·동행노조는 급증세…노조 내 'DS·DX 균열' 뚜렷

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자 임금협상이 노사 합의로 마무리된 이후 최대 노조인 삼성그룹 초기업노동조합 삼성지부(초기업노조)에서 탈퇴자가 속출하고 있다. 조합원 수가 7만명 아래로 떨어지면서 과반노조 지위까지 흔들릴 수 있다는 관측이 나온다.

28일 업계에 따르면 초기업노조 조합원 수는 전날 오후 6시 기준 6만9935명으로 집계됐다. 임금교섭 과정에서 한때 7만6000명을 넘었던 것과 비교하면 일주일여 만에 6000명 이상이 이탈한 셈이다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진 = 뉴스핌DB]

특히 스마트폰·TV·가전 등을 담당하는 디바이스경험(DX) 부문 직원들의 탈퇴가 이어지면서 초기업노조의 과반노조 지위 유지 여부에도 관심이 쏠린다. 초기업노조는 지난 4월 고용노동부로부터 과반노조 및 법적 근로자 대표 지위를 인정받았다.

현재 과반노조 지위를 유지하려면 전체 임직원의 절반 수준인 약 6만4500명 이상의 조합원을 확보해야 한다. 업계에서는 DX 부문 이탈이 계속될 경우 향후 사측과의 교섭 주도권과 법적 정당성이 약화할 수 있다는 전망이 나온다.

또 DX 조직 기반이 약화되면 DS(디바이스솔루션) 부문 중심의 '반쪽 노조'라는 비판도 피하기 어려울 것이란 관측도 제기된다.

반면 2·3대 노조인 전국삼성전자노동조합(전삼노)과 삼성전자 노동조합 동행(동행노조)은 빠르게 세를 키우고 있다. DS·DX 부문 직원이 함께 속한 전삼노 조합원 수는 28일 오전 기준 2만600명으로 늘었다.

지난 20일 1만6000명 수준에서 일주일 만에 약 5000명이 증가했다. 동행노조 역시 같은 날 오전 기준 1만5936명으로 집계됐다. 지난 20일 2600명 수준이었던 점을 고려하면 잠정 합의안 발표 이후 급격한 증가세를 보인 셈이다.

[수원=뉴스핌] 류기찬 기자 = 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 20일 오후 경기 수원시 장안구 경기지방고용노동청에서 열린 삼성전자 노사교섭 결과 브리핑에서 입장을 밝히고 있다. 2026.05.20ryuchan0925@newspim.com

노조별 임금협상 잠정합의안 찬반 결과도 극명하게 엇갈렸다. 초기업노조에서는 찬성률이 80.6%(4만4606명)에 달했지만, 전삼노에서는 21.1%(1536명)만 찬성표를 던졌다. 업계에서는 DS 직원들은 대체로 합의안에 찬성한 반면 DX 직원들은 반대한 것으로 보고 있다.

DX 부문을 중심으로 반발이 커지자 초기업노조 집행부도 수습에 나섰다. 최승호 초기업노조 위원장은 조합원들에게 보낸 메시지를 통해 "DX 부문 집행부를 재구성해 현장을 전담 관리하겠다"며 "DX 교섭 대표인 부위원장을 교체하고 사무국장도 현장으로 복귀시키겠다"고 밝혔다. 이어 "6월 중 재신임 투표도 진행할 계획"이라고 전했다.

mkyo@newspim.com