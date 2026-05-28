[6·3 재보선] 한동훈 "잃어버린 북구 20년 되찾고 보수 재건할 때...반드시 승리"

AI 핵심 요약beta
- 한동훈 무소속 후보가 28일 부산 북구 집중유세에서 북구 발전·보수 재건·정권 견제를 위해 자신을 지지해달라고 호소했다
- 한 후보는 박민식 후보 지지는 하정우·이재명 정권을 돕는 사표라며 견제하고, 사전투표 참여를 강조하며 반드시 이겨야 할 선거라 했다
- 한 후보는 북구의 '잃어버린 20년'을 언급하며 도시가스 문제 해결 등 지역 발전과 정의롭고 유능한 보수 재건을 위해 자신에게 기회를 달라고 말했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"박민식 표는 사표이자 여당 돕는 표"
경찰 추산 약 2500명 운집...배우자 진은정씨도 함께 해
[부산=뉴스핌] 신정인 기자 = 한동훈 무소속 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보가 28일 "지금은 한동훈을 통해 북구의 잃어버린 20년을 되찾고 보수를 재건하며 이재명 정권의 폭주를 막을 때"라고 강조했다. 현장에는 경찰 추산 2500여명의 지지자들이 모였다.
한 후보는 이날 오후 5시 부산 북구 구포시장 인근 쌈지공원에서 진행된 집중유세에서 "이번 선거는 계속적으로 제가 3자 구도에서도 1등하는 결과가 나오고 있다"며 "우리는 절대로 져서는 안 되는 선거이자 대한민국에서 반드시 이겨야 하는 선거"라며 이같이 말했다.
흰 셔츠에 검은색 면바지, 자신의 기호 6번이 적힌 복장으로 유세차에 오른 한 후보는 "민심의 뒷바람을 받는 사람에게 두려울 게 없다"며 "상식적인 미래를 바라는 분들, 이재명 정권이나 민주당에 실망한 분들은 저 한동훈에게 표를 몰아달라"고 강조했다.
특히 한 후보는 박민식 국민의힘 후보를 겨냥해 "박 후보는 저랑 세 배 차이나는 결과가 나오고 있고 혼자 나간다고 해도 절대 될 수 없다"며 "지금 이 선거에서 박 후보를 찍는 표는 그냥 사표가 아니라 하정우 더불어민주당 후보를 찍는 표이자 이재명 정권의 폭주를 용인하고 도와주는 표"라고 주장했다.
이어 "하 후보가 이기면 이재명 대표가 공소취소를 허락받았구나 생각하며 공소취소를 하고 헌법을 바꿔 연임할 것"이라며 "그걸 막는 선거가 바로 여기"라고 목소리를 높였다.
특히 한 후보는 오는 29일부터 시작되는 사전투표의 중요성을 강조하며 지지층의 행동을 촉구했다.
그는 "내일 아침 6시 아내와 함께 가장 먼저 사전투표를 할 것"이라며 "3일 선거하는 사람을 하루 선거하는 사람이 못 이기니 사전투표에 적극 나서달라"고 당부했다.
이어 "보수 재건의 큰 바람은 내일부터 시작되는 투표로 완성된다"며 "북구의 발전뿐만 아니라 대한민국의 운명이 걸린 선거에서 이겨 대한민국을 바꾸게 해달라"고 했다.
지역 발전론도 전면에 내세웠다. 한 후보는 "지난 20년간 박민식 재선, 전재수 3선하는 동안 우리 북구가 만족스럽게 발전했다고 생각하는 분이 있느냐"며 "도시가스가 안 들어오는 문제 등도 전 후보보다 더 살갑게 잘 해결하겠다"고 약속했다.
그러면서 "제가 생각하는 보수의 재건은 정의롭고 유능한 보수로 태어나는 것"이라며 "저에게 기회를 주셔야만 보수가 재건되고 북구가 살며 대한민국을 지킬 수 있다"고 덧붙였다.
allpass@newspim.com