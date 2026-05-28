[코인시황] 비트코인 일시 7만3000달러도 붕괴…중동 리스크·ETF 자금 이탈·유동성 경고 '삼중 악재'

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하루 새 9.6억달러 청산…롱 투자자 '패닉 셀'

美, 호르무즈 인근 공습…유가 상승·글로벌 증시 하락

"이더리움 포기 늘고 있다"…ETH 투자심리 급속 악화

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국의 대이란 공습과 중동 긴장 재고조, 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF)에서의 대규모 자금 유출, 미국 재무부의 유동성 흡수 우려가 동시에 겹치면서 28일 비트코인과 암호화폐 시장 전반이 급락하고 있다.

비트코인은 수개월 만에 7만3000달러 아래로 떨어졌고, 하루 동안 약 10억달러 규모의 레버리지 포지션이 청산됐다. 특히 기관투자자들의 현물 ETF 자금 이탈과 이더리움(ETH)을 둘러싼 투자심리 악화까지 겹치면서 시장 전반의 위험회피 심리가 빠르게 확산되는 모습이다.

비트코인.[사진=로이터 뉴스핌]

코인데스크 데이터에 따르면 비트코인(BTC)은 이날 아시아 거래 시간대에 7만2912달러까지 하락했다. 한국 시간 오후 6시 30분 기준 24시간 전보다 3.3% 내린 7만4367달러에 거래됐다. 최근 7일 기준 하락률은 5.5%에 달한다.

이더리움(ETH)은 4.4% 하락한 1987달러를 기록하며 2000달러선을 내줬다. 최근 7일 기준 하락률은 6.7%에 달했다. 솔라나(SOL)는 3.1% 내린 81.01달러, XRP는 2.9% 하락한 1.29달러, 도지코인(DOGE)은 3.2% 떨어진 0.0984달러에 거래됐다.

◆ 하루 새 9.6억달러 청산…롱 투자자 '패닉 셀'

시장 급락은 레버리지 투자자들을 직격했다.

코인글래스 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 총 9억5880만달러(1조3467억원) 규모의 암호화폐 포지션이 청산됐다. 청산된 트레이더 수는 16만7706명에 달했다.

이 가운데 롱(매수) 포지션 청산 규모는 8억9700만달러로 전체의 93%를 차지했다. 숏(매도) 포지션 청산은 6100만달러에 그쳤다.

비트코인 청산 규모가 3억8600만달러로 가장 컸고, 이더리움이 2억4600만달러로 뒤를 이었다. 단일 최대 청산은 하이퍼리퀴드에서 발생한 1534만달러 규모 비트코인 포지션이었다.

시장에서는 투자자들이 최근 휴전 기대감과 반등 전망에 과도하게 베팅해왔지만, 실제 시장이 정반대로 움직이면서 누적 레버리지가 한꺼번에 붕괴됐다는 분석이 나온다.

◆ 美, 호르무즈 인근 공습…유가 상승·글로벌 증시 하락

이번 급락의 직접적인 계기는 중동 긴장 재고조였다.

미국 중부사령부(CENTCOM)는 호르무즈 해협 인근 이란 군사시설에 대한 공습을 단행했으며, 상선을 향해 발사된 이란의 자폭 드론 4기도 격추했다고 밝혔다. 미국 측은 이번 조치가 방어 목적이며 지난달 형성된 휴전 상태를 유지하기 위한 것이라고 설명했다.

미국 재무부는 호르무즈 해협 통과 선박에 부당한 비용을 강요했다며 이란의 '페르시아만 해협 관리 당국'에 신규 제재를 부과했다.

이란 혁명수비대(IRGC)는 미국의 공습이 이뤄진 기지를 겨냥해 보복 공격을 가했다고 전해졌다. 쿠웨이트 역시 미사일 및 드론 위협에 대응 중이라고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 "어느 한 국가도 호르무즈 해협을 통제하지 못할 것"이라며 "해협은 국제 수역이며 모두에게 개방될 것"이라고 말했다.

위험자산은 전반적으로 약세를 나타냈다. MSCI 전세계지수는 사상 최고치 대비 0.4% 하락했고, 아시아 증시 지수는 1.7% 떨어졌다. S&P500과 나스닥100 선물도 하락세를 보였다. 국제유가는 해협 재개방 협상 불확실성이 커지면서 상승했다.

◆ 블랙록 IBIT서 5.3억달러 유출…기관 자금 이탈 가속

현물 비트코인 ETF 시장에서도 대규모 자금 이탈이 나타났다.

소소밸류 데이터에 따르면 블랙록의 현물 비트코인 ETF인 아이셰어즈 비트코인 트러스트(IBIT)에서는 27일 하루 동안 5억2784만달러(7922억원) 규모의 순유출이 발생했다. 이는 올해 1월 출시 이후 두 번째로 큰 하루 기준 자금 유출 규모다.

미국 상장 11개 현물 비트코인 ETF 전체에서는 이날 총 7억3343만달러가 빠져나갔다. 최근 2주 동안 누적 유출 규모는 20억달러를 넘어섰다.

피델리티의 FBTC에서는 6030만달러, 그레이스케일의 GBTC에서는 1억476만달러가 각각 유출됐다.

특히 하루 전에는 IBIT에서 12억9000만달러 규모의 다크풀(block trade) 매도 거래까지 발생했다. 다크풀 거래는 대형 기관투자자들이 공개 시장 충격 없이 대규모 물량을 거래하는 방식이다.

시장에서는 ETF 자금 유출과 비트코인 가격 하락이 서로 악순환을 만들고 있다고 보고 있다. 투자자 환매 요청이 증가하면서 ETF 운용사들이 실제 비트코인을 매도해야 하고, 이것이 현물 가격을 다시 끌어내리는 구조라는 분석이다.

◆ "이더리움 포기 늘고 있다"…ETH 투자심리 급속 악화

이더리움 시장에서는 투자심리 악화가 더욱 뚜렷하게 나타나고 있다.

10x리서치의 창립자 마르쿠스 틸렌은 "점점 더 많은 투자자들이 이더리움을 포기하고 있다"며 "채권 금리가 높은 상황에서 이더리움 스테이킹 수익률 매력이 크게 떨어졌다"고 말했다.

그는 "사실상 유일한 매수자였던 비트마인마저 매입 속도를 늦출 것이라고 밝혔다"고 덧붙였다.

특히 이더리움 가격이 급락하는 가운데 선물시장 미결제약정(Open Interest·OI)은 오히려 사상 최고 수준으로 증가했다. 코인글래스 데이터에 따르면 ETH 선물 미결제약정은 1639만ETH까지 늘어났으며, 명목 규모로는 약 325억달러에 달했다.

그러나 최근 7일 기준 OI 조정 누적거래량델타(CVD)가 마이너스를 기록하고 현물 가격까지 하락하고 있다는 점은 공격적인 순매도세가 유입되고 있음을 시사한다고 시장은 보고 있다.

미국 현물 이더리움 ETF에서는 이달 들어 총 4억100만달러 규모 자금이 유출됐다. 이는 4월 기록했던 3억5400만달러 유입분을 모두 반납하고도 남는 수준이다.

암호화폐 미디어 뱅크리스의 공동창업자인 데이비드 호프먼 역시 최근 자신이 보유한 ETH를 매도했다고 밝혔다. 그는 "ETH는 돈(ETH is money)"이라는 기존 투자 논리가 상당 부분 실현됐다고 판단했다고 설명했다.

◆ "비트코인은 유동성 지표"…美 국채 발행도 추가 악재

시장에서는 미국 재무부의 대규모 국채 발행 일정 역시 추가 하락 압력으로 작용할 수 있다는 경고도 나온다.

모트캐피털매니지먼트의 창립자 겸 CEO 마이클 크레이머는 "비트코인은 대부분 자산보다 더 뛰어난 유동성 지표 역할을 한다"며 "재무부 결제로 인해 유동성이 흡수되면 비트코인은 훨씬 더 낮은 수준으로 갈 수 있다"고 경고했다.

그에 따르면 5월 28일부터 6월 5일까지 미국 재무부의 국채 및 단기국채(T-bills) 결제 일정으로 약 1500억달러 규모 유동성이 금융 시스템에서 빠져나갈 수 있다.

재무부가 신규 채권을 발행하면 투자자 자금은 연방준비제도(Fed)에 있는 재무부 일반계정(TGA)으로 이동하게 되며, 이는 은행 시스템 내 현금을 흡수하는 효과를 낸다.

크레이머는 최근 비트코인이 핵심 지지선이었던 7만5000달러선을 하향 이탈한 점 역시 유동성 긴축 신호라고 분석했다.

시장에서는 비트코인이 단순히 암호화폐 자체 이슈만으로 움직이는 자산이 아니라, 지정학 리스크와 ETF 자금 흐름, 미국 국채 발행 및 글로벌 유동성 환경 같은 거시경제 변수에 점점 더 민감하게 반응하고 있다는 평가가 나온다.

koinwon@newspim.com