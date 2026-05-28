국민연금 국내주식 목표비중 14.9%→20.8%로 상향

6월 말부터 적용…SAA 허용범위 한시 확대·리밸런싱 규칙 개선

2031년 말 목표, 주식 55%·채권 30%·대체투자 15% 내외





[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 국민연금기금운용위원회(이하 기금위)가 28일 오후 정부서울청사에서 2026년도 제5차 회의를 열고 올해 자산군별 목표비중 현실화와 2027~2031년 중기자산배분안을 심의·의결했다.

기금위는 2026년 국내주식 목표비중을 기존 14.9%에서 20.8%로 상향 조정했다. 이는 상법 개정 등에 따른 국내주식 시장의 구조적 변화 가능성과 국내주식 실제 비중 확대 상황을 반영한 것이다. 조정된 목표비중은 리밸런싱 유예가 종료되는 2026년 6월 말부터 적용된다. 다른 자산군 목표비중도 함께 조정되며, 2026년 말 기준 목표비중은 해외주식 34.7%, 국내채권 23.1%, 해외채권 7.4%, 대체투자 14.0%로 결정됐다.

기금위는 지난 1월 26일 제1차 회의에서 국내주식 시장 변동성이 큰 상황을 고려해 전략적 자산배분(SAA) 허용범위 이탈 시 리밸런싱을 한시적으로 유예하기로 결정한 바 있다. 이후 약 4개월간 시장 상황과 기금 수익성·안정성, 기금의 금융시장 영향 등을 검토하고 각계 전문가 의견을 수렴해 이번 결정을 내렸다.

국민연금공단 본사 전경. [사진=국민연금공단]

이번 회의에서 기금위는 SAA 허용범위를 한시적으로 확대 조정하고, 시장 영향을 완화하면서 기금 수익을 안정적으로 제고할 수 있도록 일일 최대 리밸런싱 규모를 축소하는 등 리밸런싱 규칙도 개선했다. SAA 허용범위의 구체적 수치는 기금운용 업무의 공정성과 금융시장 안정에 영향을 미칠 우려가 있어 공개하지 않기로 했다. 기금위는 2026년 말 SAA 허용범위를 재점검하기로 했다.

2027~2031년 중기자산배분 계획도 이날 의결됐다. 기금위는 기존의 해외투자·대체투자 확대 기조를 유지하면서 자산군별 특성과 시장 여건, 이행 가능성을 반영해 5년간 목표비중을 결정했다. 2031년 말 기준 목표비중은 주식 55% 내외, 채권 30% 내외, 대체투자 15% 내외다. 자산군별 세부 목표비중은 국민연금법 제103조의2에 따라 비공개로 처리됐다.

2027년도 국내주식 목표비중은 2026년 비중인 20.8%를 그대로 유지하기로 했다. 최근 국내주식 시장 상황에 대한 지속적인 점검이 필요하다는 점 등을 고려한 결과다. 2027년도 다른 자산군 목표비중은 해외주식 35.6%, 국내채권 21.8%, 해외채권 7.4%, 대체투자 14.3%로 결정됐다.

기금위는 향후 국내외 금융시장 상황, 자산군별 수익률, 기금 포트폴리오 변화 등을 지속 점검하고 필요시 허용범위 조정 등을 추가로 논의할 계획이다.

정은경 보건복지부장관은 "이번 중기자산배분은 최근 시장 여건 변화에 대응해 국민연금기금의 장기 수익성과 안정성을 제고하면서도 금융시장에 미치는 영향을 함께 고려한 결정"이라며 "앞으로도 시장 상황을 면밀히 점검하면서 원칙과 유연성이 조화되는 기금운용이 이루어질 수 있도록 하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com