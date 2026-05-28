"젠슨 황, 다음주 한국 온다"…삼성·SK·LG 총수들과 'AI 동맹' 확대 주목

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GTC 타이베이 직후 방한 예정…HBM·피지컬 AI·클라우드 협력 논의 전망

이재용·최태원·정의선 연쇄 회동 가능성…반도체 공급망 협력 강화 관심

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 엔비디아 창업자이자 최고경영자인 젠슨 황이 다음 주 한국을 방문할 것으로 알려지면서 국내 반도체·IT 업계가 촉각을 곤두세우고 있다.

지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋 참석 이후 약 7개월 만의 방한이다.

28일 반도체·IT 업계에 따르면 황 CEO는 다음 달 1일부터 4일까지 대만 타이베이에서 열리는 엔비디아 연례 AI 콘퍼런스 'GTC 타이베이 2026'을 마친 뒤 한국을 찾을 예정이다. 황 CEO는 행사 첫날 기조연설에 나서 차세대 AI 반도체와 AI 인프라 전략을 공개할 계획이다.

[경주=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 31일 경북 경주시 예술의전당에서 열린 2025년 APEC 경주 엔비디아 기자간담회에서 취재진의 질문에 답변하고 있다. 2025.10.31 pangbin@newspim.com

업계에서는 이번 방한을 계기로 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 기업과의 고대역폭메모리(HBM), 차세대 AI 가속기, 파운드리 협력 논의가 본격화될 가능성에 주목하고 있다. 엔비디아가 AI 반도체 시장 경쟁력을 유지하기 위해서는 한국 메모리 기업들과의 긴밀한 공급망 협력이 필수적이라는 분석이 나온다.

특히 황 CEO는 방한 기간 구광모 LG그룹 회장과도 만날 것으로 전해졌다. 양측은 피지컬 AI 분야를 중심으로 협력 확대 방안을 논의할 전망이다. 기존 LG전자와 엔비디아 간 협력 외에도 LG AI연구원의 '엑사원', LG이노텍의 반도체 기판·로봇 센싱, LG유플러스의 클라우드 사업 등 계열사 전반으로 협력 범위가 확대될 가능성도 거론된다.

네이버 등 국내 주요 IT 기업과 클라우드·피지컬 AI 관련 협력 방안을 논의할 것으로도 예상된다. 이와 함께 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장 등 주요 그룹 총수들과의 연쇄 회동 가능성도 제기된다.

특히 최태원 회장은 GTC 타이베이와 함께 열리는 IT 전시회 '컴퓨텍스 2026' 현장에서 황 CEO와 만날 예정인 것으로 알려졌다. 이번 회동이 성사될 경우 두 사람은 최근 7개월 사이 한국·미국·대만에서 네 차례 만나게 된다.

한편 황 CEO는 지난해 10월 경주 APEC CEO 서밋 당시 이재용 회장, 정의선 회장과 이른바 '깐부회동'을 가지며 큰 화제를 모은 바 있다. 당시 방한은 2010년 이후 15년 만의 한국 방문이었다.

mkyo@newspim.com