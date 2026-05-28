안규백 장관, 국방부 청사어린이집 찾아 "직장·육아 병행 지원" 강조

안 장관 "국가 책임 보육 속 국방부 직장어린이집 역할 중요"

맞춤형 급식·근무환경 개선 통해 일·가정 양립 지원 방침 재확인

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 안규백 국방부 장관이 28일 서울 용산 국방부 청사 내 어린이집을 찾아 교직원들을 격려하고, 일·가정 양립 지원 의지를 재확인했다.

28일 오전 안규백 국방부장관이 국방부 청사어린이집을 방문해 원아들을 안아주고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.05.28 gomsi@newspim.com

안규백 국방부 장관은 5월 28일 오전 서울 용산 국방부 청사어린이집을 방문해 원아 보육에 최선을 다하고 있는 교직원들의 노고를 격려했다. 이번 방문은 5월 가정의 달을 맞아 국방부 직장 어린이집 운영 현장을 점검하고, 국방부 직원 자녀 돌봄 실태를 직접 살피기 위한 취지에서 이뤄졌다.

28일 오전 안규백 국방부장관이 국방부 청사어린이집을 방문하고 있다. 안규백 장관은 이날 원아 보육에 최선을 다하고 있는 어린이집 교직원들의 노고를 격려했다. [사진=국방부 제공] 2026.05.28 gomsi@newspim.com

안 장관은 어린이집 관계자들과의 간담회에서 "오늘날 모든 어린이가 건강하고 행복해지기 위해 국가는 책임지고 보육하는 시스템으로 나아가고 있는 만큼, 국방부 청사어린이집의 역할이 매우 중요하다"고 강조했다. 그는 또 "국방부 직원들이 육아에 대한 부담 없이 업무에 전념할 수 있도록, 아이들을 사랑과 정성으로 보살펴 달라"고 당부했다.

안 장관은 개별 질환이 있는 원아들에게 맞춤형 식단을 제공해 건강 상태를 호전시킨 사례를 언급하며 어린이집 영양사의 세심한 관리에 감사의 뜻을 전했다. 국방부는 이 같은 맞춤형 보육·급식 지원이 국방부 직원 자녀들의 건강과 발달을 뒷받침하는 중요한 기반이라고 평가했다.

국방부는 군인과 공무원이 국토방위와 국방 행정에 전념하도록 일과 가정이 양립할 수 있는 근무환경을 마련하겠다는 방침을 재확인했다. 이를 위해 직장 어린이집 운영 내실화 등 관련 제도 개선과 지원 방안을 지속적으로 추진하겠다고 밝혔다.

안규백 장관이 28일 오전 국방부 청사어린이집을 방문해 원아들과 기념촬영을 하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.05.28 gomsi@newspim.com

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