웰컴저축은행, '이세돌의 황금 바둑알' AI 이벤트 성료

AI 핵심 요약beta
- 웰컴저축은행은 28일 AI금융비서 이벤트를 마쳤다고 밝혔다
- AI뱅킹 출시 캠페인 일환으로 음성 송금 미션을 진행해 약 1000명이 참여했다
- 추첨으로 황금 바둑알 등 경품 1145명에게 제공했고 AI뱅킹을 고도화하겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 웰컴저축은행은 모바일 앱 내 AI금융비서 서비스 이용자를 대상으로 진행한 '이세돌의 황금 바둑알을 잡아라' 이벤트를 마쳤다고 28일 밝혔다.
이번 행사는 지난 4월 개시된 'AI뱅킹' 출시 캠페인의 일환으로 마련됐다. 참가자들은 모바일뱅킹 앱에 탑재된 AI 금융비서 '웰사'를 통해 음성으로 송금하는 미션을 수행했다. 웰컴저축은행은 이처럼 음성 명령 기반의 송금 프로세스를 이벤트와 연계함으로써 AI뱅킹에 대한 고객 접점을 넓혔다.
이벤트 기간 중 음성 AI이체 기능을 이용한 고객은 약 1000명으로 집계됐다. AI이체를 5회 이상 사용한 고객은 황금 바둑알 추첨 대상에 포함됐으며, 1회 이상 이용자에게도 경품 기회가 부여됐다.
추첨을 통해 선정된 당첨자들에게는 ▲황금 바둑알(5명) ▲백화점 상품권 5만원권(30명) ▲생성형 AI 서비스 구독권(10명) ▲음료 쿠폰(100명) ▲1000원 현금 보상(1000명) 등 총 1145명에게 경품이 제공됐다.
웰컴저축은행 관계자는 "이번 이벤트는 고객들이 AI금융비서를 친숙하게 접할 수 있도록 마련한 행사"라며 "향후 사용자들의 피드백을 반영해 AI뱅킹 서비스를 더욱 정교하게 고도화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com