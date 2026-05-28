NH농협생명, 보험 설계에 AI 접목… 기술·BM 특허 동시 출원

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 =NH농협생명은 농축협 보험영업 지원을 위해 개발한 'AI가입설계시스템'의 기술특허와 비즈니스 모델(BM) 특허를 동시 출원했다고 28일 밝혔다.

이번 특허는 보험 설계 프로세스에 인공지능을 결합해 고객별 맞춤형 상품을 제안하는 복합 인공지능(AI) 모델과 관련 사용자 경험(UX) 기술 전반에 대한 것이다. 해당 시스템은 가입자의 기존 보장 내역과 납입 여력 등을 종합 분석해 설계안을 도출하며, 복잡한 상품 구조 및 특약 규칙을 자동으로 계산해 설계 소요 시간을 줄인 것이 특징이다.

특히 은행과 보험 업무가 병행되는 농축협 영업환경을 고려할 때, 고객 대기 시간을 단축하고 설계 오류를 방지할 수 있어 현장 효율성이 높다. 치매보험이나 건강보험 등 구조가 복잡한 보장성 상품도 신규 영업인이 쉽게 설계를 진행할 수 있어 생산성 향상에 기여하고 있다.

NH농협생명 사옥 전경. [사진=NH농협생명]

특허 출원 범위는 단순 추천 기능을 넘어 ▲고객 맞춤형 보험설계 자동화 ▲상품·특약 규칙 검증 ▲가입 조건 분석 ▲청약 오류 최소화 프로세스 등 영업 현장에 적용되는 핵심 기술과 운영 체계를 포괄한다.

박병희 NH농협생명 대표이사는 "AI가입설계시스템은 농축협 보험영업 환경에 맞춰 개발된 현장 중심의 디지털 혁신서비스"라며 "이번 특허 출원을 바탕으로 AI 기반 보험서비스 경쟁력을 강화하고 고객 만족도와 영업 효율성을 높여가겠다"고 말했다.

한편 NH농협생명은 AI 가입설계시스템의 현장 안착과 서비스 안정화를 위해 시스템 개선을 지속하는 등 디지털 기반의 보험영업 체계 구축을 추진하고 있다.

eoyn2@newspim.com