우리카드, 'KBS교향악단 70주년 연주회 10%' 예매 할인

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리카드는 '인:우리컬처'를 통해 KBS교향악단 창립 70주년 기념 특별 연주회와 연계한 고객 이벤트를 진행한다고 28일 밝혔다.

'인:우리컬처'는 ▲공연 ▲영화 ▲전시 등 여러 문화 콘텐츠를 발굴해 고객에게 소개하는 우리카드의 전용 문화 마케팅 브랜드다.

이번 특별 공연은 KBS교향악단 창립 70주년을 기념해 마련됐으며, 피아니스트 손민수와 임윤찬의 사제(師弟) 협연으로 진행된다. 공연은 오는 7월 22일 롯데콘서트홀에서 개최될 예정이다.

우리카드는 공연 개최에 앞서 예매 혜택을 제공한다. 우리카드 회원을 대상으로 한 단독 사전 예매는 6월 2일 오후 2시부터 4일 오전 10시까지 진행되며, 10% 할인 혜택이 적용된다. 4일 오후 2시부터 시작되는 일반 예매 기간에도 우리카드로 결제 시 동일한 할인율이 유지된다. 티켓은 전용 예매 사이트를 통해 구매할 수 있으며, 매진 시 조기 종료될 수 있다.

[사진=우리카드]

아울러 '우리V클럽' VVIP 및 VIP 고객을 위한 초청 이벤트도 6월 한 달간 실시된다. 이벤트 기간 내 응모 후 10만원 이상 이용한 고객을 대상으로 추첨을 진행해 총 50명(1인 2매)에게 관람권을 증정한다. 해당 기간 누적 이용액 10만원당 추첨 기회가 1회씩 추가된다.

유태현 우리카드 마케팅본부장은 "KBS교향악단과 피아니스트 손민수, 임윤찬이 함께하는 무대를 고객들에게 선보이게 됐다"며 "향후에도 '인:우리컬처'를 통해 다양한 장르의 문화 콘텐츠를 지속해서 발굴해 나갈 것"이라고 말했다.

eoyn2@newspim.com