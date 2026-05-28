金총리 "데이터 관계장관회의 신설…범정부 역량 하나로 모을 것"

28일 서울청사서 데이터 관계장관회의 개최

"데이터, 국가 핵심기반 자원…李가 정부 적극 행동 당부"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 28일 인공지능(AI) 시대를 맞이하기 위한 데이터 관리 중요성을 강조하면서 "데이터 관련 부처 간 유기적 협력 체계를 구축하고 정책의 일관성을 높이기 위한 데이터 관계장관회의를 공식적으로 신설한다"고 밝혔다.

김 총리는 이날 정부서울청사에서 첫 데이터 관계장관회의를 열고 "국가적으로 중요한 데이터 정책 방향을 최종 결정하고 부처 간 이해관계를 신속하게 조정하고 해결하는 범정부적 의사결정기구가 될 것"이라며 이같이 밝혔다.

그러면서 "인공지능이 산업과 일상의 중심이 되는 AI 시대를 맞이하고 있다. 데이터는 이러한 변화 속에서 새로운 도약을 뒷받침할 국가의 가장 핵심적 기반 자원이다"라며 "대통령님께서 데이터 관리의 중요성을 누차 강조하셨고, 특별히 지난 5월 12일 국무회의에서 데이터 정책 논의에 비해서 현장의 실질적 진척이 다소 아쉽다는 점을 지적하고 정부 차원의 적극적인 행동을 당부하기도 했다"고 말했다.

김민석 국무총리 [사진 = 뉴스핌DB]

김 총리는 "오늘 회의는 현장의 걸음을 앞당기고 범정부적 역량을 하나로 모으기 위해 마련됐다. 현재 우리 정부의 데이터 업무는 과기부(과학기술정보통신부), 행안부(행정안전부), 데이터처(국가데이터처), 문체부(문화체육관광부), 개인정보위(개인정보보호위원회) 등 각 부처의 기능과 전문성에 따라 나뉘어져 있습니다"고 밝혔다.

이어 "그동안에는 각 영역별 전문성을 축적하는 데 집중해왔다면 이제는 부처 간의 장벽을 어떻게 허물고 유기적으로 협업할 것인가 하는 것을 고민해야 할 시점이다. 의료, 금융, 공공, 정부 등 서로 다른 영역의 데이터가 안전하게 결합될 때 비로소 새로운 가치와 혁신이 만들어진다"며 "현장의 활발한 데이터 수요와 개인정보 보호, 저작권 등 다양한 가치들이 조화를 이룰 수 있도록 범정부 차원의 결집된 협업 체계를 견고히 다져야 한다"고 강조햇다.

이날 회의에서는 데이터 정책 거버넌스 구축과 AI 데이터 정책 추진 방향이 논의됐다. 데이터 정책 거버넌스 구축 방향은 데이터 관계장관회의를 신설한다는 것이 핵심이다. 데이터 정책의 경우 AI 시대에 맞춘 생태계 조성을 집중 추진한다.

김 총리는 "AI 3대 강국 도약을 위해서 AI 시대에 맞는 고품질 데이터의 전략적 확보, 그리고 민간 중심의 개방과 활용 등 생태계 조성을 위한 정부 정책을 논의하겠다"며 "기업과 현장이 겪는 법·제도적 애로사항을 선제적으로 해소하고 부처 간 긴밀한 조율이 필요한 과제를 신속하고 주도면밀하게 해결하겠다"고 덧붙였다.

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